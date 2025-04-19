شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى: هدف بيراميدز الوصول لنهائى دورى الأبطال وعارفين هنعمل إيه بكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى فتحى لاعب مرمى بيراميدز، أنه وزملاءه جاهزون لمواجهة فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، في ذهاب دور نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى فتحى، في تصريحات للموقع الرسمي: "إحنا عارفين جايين نعمل إيه بكرة وإن شاء الله نعمل نتيجة إيجابية نرجع بها مصر، المباراة التانية في ملعبنا ونصل إلى النهائي وهو دا الهدف".

وأضاف: "إحنا ماشيين أول في بطولة الدورى ووصلنا نهائي كأس مصر، ولكن فصلين نفسنا عن كل ده نصعد نهائي وبعدين نركز في الدورى وكأس مصر".

حرص الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على معاينة ملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج، والذي سيجمع بين بيراميدز وأورلاندو في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على أورلاندو بيراتس في السادسة من مساء السبت على استاد سوكر سيتي في مدينة جوهانسبرج، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأبدى المدير الفني ومعه المهاجم دودو الجباس بأرضية الملعب وكذلك التجهيزات المتاحة، خاصة أن استاد سوكر سيتي هو الذي استضاف نهائي كأس العالم 2010 بين إسبانيا وهولندا ويتسع لقرابة 94 ألف متفرج.