شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُنهي لائحة شئون اللاعبين الجديدة تمهيدًا لإرسالها لـ"فيفا" لاعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًا من إعداد لائحة شئون اللاعبين الجديدة، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاعتمادها النهائي، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يونيو 2025.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد اللائحة الجديدة التي أعدتها لجنة تطوير اللوائح، وجاءت متوافقة مع أحدث معايير ولوائح "فيفا"، فى إطار حرص الاتحاد على تطوير منظومة الاحتراف والتعاقدات داخل الكرة المصرية، وتعزيز الشفافية والعدالة في علاقة الأندية باللاعبين.

وشملت اللائحة الجديدة عددًا من التعديلات الجوهرية على بنود تسجيل اللاعبين، والانتقالات، والعقود، وآليات فض المنازعات، بما يعكس التغيرات الحديثة فى عالم كرة القدم، ويواكب التطور التشريعي على المستويين القاري والدولي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الاتحاد المصري للارتقاء بالمنظومة الكروية محليًا، من خلال تحديث القواعد التنظيمية وتوفير بيئة احترافية عادلة لجميع أطراف اللعبة، خاصة في ظل التوسع المستمر في نشاط الأندية وزيادة التحديات المرتبطة بسوق الانتقالات.

ومن المنتظر أن يُخطر "فيفا" رسميًا باللائحة خلال الأيام المقبلة، ليجري مراجعتها والتصديق عليها، قبل أن يتم العمل بها في جميع المسابقات والدرجات بدءًا من الموسم الكروي الجديد.