شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري بعد التعادل مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت حظوظ فريق بيراميدز، خلال الساعات الأخيرة، لحسم أول بطولة دوري في تاريخ الفريق السماوي، بعد التعادل المثير لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري، بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات حسم لقب المسابقة المحلية.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز فى مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، حيث رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 فى المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز الستة المتبقية في الدوري كالتالي:

1- بيراميدز & حرس الحدود: 30 أبريل، الساعة الرابعة عصراً.

2- بيراميدز & فاركو: 4 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

3- بيراميدز & البنك الأهلي: 9 مايو، الساعة السابعة مساءً.

4- الزمالك & بيراميدز: 13 مايو، الساعة السابعة مساءً.

5- بيراميدز & بتروجيت: 17 مايو، الساعة الرابعة عصراً.

6- بيراميدز & سيراميكا: 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.