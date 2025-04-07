شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة في مشوار ناهد شريف في ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنانة ناهد شريف التي اشتهرت بأدوارها الجريئة وقدمت أعمالاً فنية تركت بصمة كبيرة في مشوارها الفني، ومرت ناهد شريف بالعديد من المآسى فى حياتها ورحلت بعد صراع طويل مع المرض وتركت رغم مشوارها القصير ما يقرب من 60 فيلمًا لتصبح واحدة من أهم رموز السينما.

ولدت سميحة محمد أو ناهد شريف كما يطلق عليها في مدينة الإسكندرية عام 1942، توفت والدتها يوم زفاف شقيقتها الكبرى عندما كانت في الثامنة من عمرها، وأصابها الأمر باكتئاب الشديد نظرا لتعلقها الشديد بها، وفشلت محاولات والدها وشقيقتها فى إخراجها من أزمتها النفسية، وساءت حالتها بعد رحيل والدها الذى توفي بعد عامين فقط من رحيل والدتها لتواجه مصيرها برفقة شقيقتها فى الحياة.

ولم يستطيع أى شئ أن يخرجها من حالتها النفسية إلا دخولها عالم التمثيل والشهرة بعدما اكتشاف موهبتها، وأذيع صيتها لتصبح واحدة من أهم النجمات الموجودين على الساحة والتى يتسابق عليها المنتجين والمخرجين.

وجمعتها صداقة قوية بالفنان كمال الشناوى بعدها، الذى قدمت معه العديد من الأعمال منها فيلم "نساء الليل" إنتاج الشناوى، وتحولت العلاقة بينهم لقصة حب كبيرة انتهت بالزواج سرا، بسبب زواجه من أخرى، إلا أنه لم يستمر طويلا أيضا رغم الحب والمشاعر التى جمعتهما بسبب المشاكل، ليبقى الشناوى هو الرجل الوحيد الذى أحبته شريف من قلبها وحتى وفاتها.

ومن أفلامها عندما يسقط الجسد، الولد الغبي، رجب فوق صفيح ساخن، أحلى أيام العمر، سأكتب اسمك على الرمال، والبحث عن المتاعب ، والمهم الحب، وعريس الهنا، الأزواج الطائشون، وبدون زواج أفضل.