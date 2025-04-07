شكرا لقرائتكم خبر عن أسر الرهائن تحتج أمام مقر إقامة نتنياهو مطالبين بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أسر الرهائن احتجاجات أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين، بعد مرور عام ونص على الحرب فى غزة.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن نشطاء إسرائيليون حملوا لافتات عليها صور 59 رهينة لا زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وحثت الأسر نتنياهو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، محذرين من أن الرهائن المتبقين مهددون بالخطر إذا لم يتم اتخاذ إجراء على الفور للإفراج عنهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مظاهرات مماثلة تجرى أمام منازل العديد من الوزراء الآخرين.