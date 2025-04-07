شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: "يوم الصحة العالمى" فرصة لتضافر الجهود لضمان حياة صحية ومستدامة للجميع والان مع تفاصيل الخبر

قالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الاحتفال بيوم الصحة العالمى يعد فرصة مهمة للتوعية بالقضايا الصحية العالمية، والتزاما متجددا لتعزيز الصحة العامة من خلال تضافر كافة الجهود لضمان حياة صحية ومستدامة للجميع.

وأضافت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة- في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الاحتفال بيوم الصحة العالمي يصادف ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أن عنوان احتفال منظمة الصحة العالمية لهذا العام هو "بداية صحية لمستقبل واعد"، ويهدف إلى حث الحكومات والمجتمع الصحي على تكثيف الجهود لإنهاء وفيات الأمهات والمواليد التي يمكن الوقاية منها، وإعطاء الأولوية لصحة المرأة ورفاهها على المدى الطويل.

وبحسب الإحصائيات العالمية فإن هناك أكثر من 300 ألف حالة وفاة للمرأة خلال الحمل والولادة كل عام، وأكثر من مليوني حالة وفاة للأطفال في الشهر الأول.

وأكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن التركيز على صحة الأمهات والأطفال فرصة للجميع من أجل التوعية بالممارسات الصحية السليمة والتعاون من أجل الاستثمار في صحة الأمهات والمواليد، خصوصا وأن الإحصائيات العالمية مقلقة.

وأشارت إلى أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الوفيات التي يمكن تجنبها بين الأمهات والمواليد خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة، وضرورة الاستجابة الفعالة والمستدامة لتحسين جودة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة.

ونوهت إلى أهمية تحسين نظم الرعاية الصحية وهو ما يسعى إليه مجلس وزراء الصحة العرب، وتعزيز الوعي الصحي للأمهات.

ودعت إلى أهمية الاستثمار وزيادة التمويل للخدمات الصحية المقدمة لصحة الأمهات والأطفال؛ لضمان خفض وفيات الأمهات والمواليد، وتقديم أفضل سبل التدريب والتأهيل للكوادر الطبية لضمان تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة للأمهات والمواليد.

وأوضحت أبوغزالة أن موضوع صحة الأمهات والأطفال يعد بنداً دائما على جدول أعمال مجلس وزراء الصحة العرب، وأن المجلس قد اتخذ في دورته العادية (51) التي انعقدت فبراير 2019، قراره رقم (14) والذي تضمن "إطلاق الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030"، والتي أعدت بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي يعد أحد أهم أهدافها الارتقاء بصحة الأمهات والأطفال، وتبادل الخبرات بين الدول العربية في خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال، ونقل التجارب والخبرات الناجحة للدول العربية في خفض نسبة وفيات الأمهات والأطفال.