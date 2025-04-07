ميسي يسجل في تعادل مخيب لإنتر ميامي

الرياص - اسماء السيد - فورت لودردايل : كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على موعد مع الشباك الأحد، لكن فريقه إنتر ميامي اكتفى بتعادل مخيب مع ضيفه تورونتو أف سي 1 1 في المرحلة السابعة من الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس).

ضد فريق لم يحقق أي انتصار هذا الموسم، يعتبر هذا التعادل مخيبا جدا لإنتر ميامي الذي تنازل عن صدارة المجموعة الشرقية، بفارق نقطة خلف كولومبوس كرو الفائز بدوره على مونتريال 2 1.

وعانى ميسي ورفاقه أمام الفريق الكندي الذي عانده الحظ في أوائل اللقاء بعدما أصاب خشبات المرمى مرتين، ثم اعتقد إنتر ميامي أنه أحبط عزيمة ضيفه حين توغل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 39 وأطلق كرة أرضية من مشارف المنطقة إلى زاوية المرمى، لكن "في أيه آر" تدخل وألغى الهدف بداعي خطأ من بطل مونديال 2022 على المدافع الفرنسي نيكسيون غوميس.

وبعد سبع دقائق، وجد إنتر ميامي نفسه متخلفا بهدف للإيطالي فيديريكو برنارديسكي (2+45)، لكن ميسي أبى أن يدخل فريقه استراحة الشوطين متخلفا وأدرك التعادل حين وصلته الكرة من الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا عند مشارف المنطقة، فتقدم بها قبل أن يسددها بيسراه في الشباك (7+45).

وعاد تورونتو ليكون الطرف الأخطر في بداية الشوط الثاني عبر برنارديسكي الذي سدد بجانب القائم، ثم تحسن أداء أصحاب الأرض وكانوا قريبين من التقدم لو لم يفقد الأوروغوياني لويس سواريس توازنه في لحظة تسديده الكرة نحو المرمى من موقع جيد للتسجيل.

وحاول ميسي الذي خاض المباراة بأكملها، خلق المساحات، لكن الرقابة الدفاعية الصارمة حدت من خطورته ورغم ذلك كان قريبا من هدف ثان في الدقيقة 77 بعد مجهود فردي لكن الحارس شون جونسون كان له بالمرصاد.

وعاد برنارديسكي ليهدد مرمى أصحاب الأرض في أواخر اللقاء، لكن المدافع الأرجنتيني توماس أفيليس تدخل في الوقت المناسب لحرمانه من التسجيل.