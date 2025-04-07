شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية الأحد 6 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها بيراميدز يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكى بعد منع الفريق السماوى من التدريب، الزمالك يتعادل مع مودرن سبورت سلبيا، أيمن عبد العزيز يؤكد جدية زيزو فى تجديد تعاقده مع الزمالك.

بيراميدز: سنتقدم بشكوى ضد الجيش الملكى المغربى لمنعنا من التدريبات

قررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

الزمالك يتعادل سلبيا مع مودرن سبورت فى كأس عاصمة مصر

تعادل فريق الزمالك مع مودرن سبورت، سلبيًا فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

أيمن عبد العزيز: زيزو أهم لاعب بمصر منذ 3 سنوات ويرغب فى الاستمرار بالزمالك

أكد أيمن عبد العزيز المدرب العام للزمالك أن أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأبيض أهم لاعب في مصر منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أن الجهاز الفنى يحبه ويقدره، وقال: "إننا سنكون سعداء باستمراره مع الفريق".

انطلاق معسكر منتخب الشباب 15 أبريل استعدادا لأمم أفريقيا

تقرر انطلاق معسكر منتخب مصر للشباب يوم 15 أبريل الجاري عقب نهاية بطولة الجمهورية بـ48 ساعة ويستمر حتى انطلاق البطولة بمصر يوم 27 أبريل وحتى 16 مايو المقبل، حيث يقع المنتخب ضمن المجموعة الثانية التى تضم معه جنوب أفريقيا والمغرب ونيجيريا.

منتخب الناشئين يفوز على الكاميرون بأمم أفريقيا.. وينعش آماله فى التأهل للمونديال

حقق منتخب مصر للناشئين الفوز على منتخب الكاميرون 2 / 1 في المباراة التي انطلقت في السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب البشير بمدينة المحمدية، فى الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في النسخة الخامسة عشرة لكأس الأمم الأفريقية التي انطلقت فى المغرب .

منتخب الناشئين يواجه ثالث المجموعة الرابعة فى مباراة فاصلة للتأهل إلى كأس العالم

نجح منتخب مصر للناشئين في الفوز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما والمقامة في المغرب، وبذلك الفوز تأهلت مصر إلى الملحق المؤهل لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال نوفمبر المقبل.

الأهلى يخوض مرانه الأول فى موريتانيا استعدادا لمواجهة الهلال.. فيديو

خاض فريق الأهلي مرانه الأول فى موريتانيا، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراة الأهلي.. المقصورة بـ 500 جنيه

أخطر نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بأسعار تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

بتروجت يهزم الجونة بهدف ويحقق العلامة الكاملة بكأس عاصمة مصر

فاز فريق بتروجت على نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سلمى هاني تتوج ببطولة مانشستر للاسكواش بعد الفوز على جورجينا كيندي

توجت البطلة المصرية سلمى هاني ببطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة بين 2 إلى 6 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.

علي أبو العينين وصيفا لبطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش

حقق علي أبو العينين لاعب وادي دجلة، وصافة بطولة مانشستر المفتوحة في الاسكواش، والتي استضافتها مدينة مانشستر الإنجليزية خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 66 ألف دولار.