شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي محافظ بورسعيد لتسريع وتيرة العمل باستاد المصري الجديد والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، بمحافظ بورسعيد اللواء محب حبشي، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ورئيس مكتب استشاري الفنية العسكرية، واللواء دكتور خالد حسن رئيس شركة وادي النيل للمقاولات، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة؛ لبحث آخر تطورات المشروع العملاق لمواطني محافظة بورسعيد والذي يتم تنفيذه بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتطرق اللقاء للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الخاصة بستاد المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، والذي يتم انشاؤه بالتعاون بين الوزارة وشركة وادي النيل ورئيس مكتب استشاري الفنية العسكرية والذي يجري به الآن أعمال تطويره على أعلى مستوي.

وشهد اللقاء الاتفاق بين كل من وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقائمين على تنفيذ المشروع بضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في استاد المصري الجديد على أن يتم الانتهاء منها في أسرع وقت، وأن يكون العمل المنفذ على أعلى مستوى، وفقا لجدول زمني وخطة زمنية يتم متابعتها بصفة دورية وباستمرارية، على أن يتم الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأعمال والانتهاء منها مع الوضع في الاعتبار تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع بأقرب وقت ممكن.



جانب من الجلسة



مناقشة الانتهاء من ستاد المصرى الجديد



وزير الرياضة