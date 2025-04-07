علاجات منزلية للتخلص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن أمراض المعدة

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رائحة الفم الكريهة، أو ما يعرف بـ "البخر الفموي"، هي مشكلة شائعة، وغالبا ما تسببها أطعمة مثل الثوم والبصل والأسماك، وقد ترتبط رائحة الفم الكريهة أيضًا بوجود مشكلة في الأسنان أو اللثة أو اللسان، ويمكن أن يُساعد تغيير عادات النظافة الشخصية في حلها، لكنها قد ترجع أيضا إلى أمراض المريء أو المعدة أو الأمعاء، مما يتطلب علاجًا طبيًا لحلها.

ويوجد عدد من الخطوات التي يمكن القيام بها في المنزل، بجانب الحصول على العلاج الطبي المناسب، للحد من مشكلة رائحة الفم الكريهة الناتجة عن أمراض المعدة.

خطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن أمراض المعدة

ونشر موقع "Very well health" عدد من الخطوات للتخلص من رائحة الفم الكريهة الناتجة عن أمراض المعدة، وهى:

اتباع نظام غذائي صحى

يساعد اتباع نظام غذائى صحى في الوقاية من رائحة الفم الكريهة، وذلك لأن تناول الأطعمة المُصنّعة، مثل المضاف إليها سكريات، يعطّل الميكروبات النافعة التي تعيش في الفم والجهاز الهضمي، مما يُؤدي إلى تسوس الأسنان، وضعف الهضم، ورائحة الفم الكريهة .

تجنب الأطعمة المسببة لارتجاع المرىء

يسبب مرض إرتجاع المرىء رائحة الفم الكريهة، بسبب عودة محتويات المعدة، بما في ذلك حمض المعدة والصفراء والطعام غير المهضوم، إلى المريء والفم، مسببا أعراض حرقة المعدة ورائحة الفم الكريهة وطعم حامض في الفم.

ومن الضرورى، للحفاظ على رائحة الفم، تجنب الأطعمة والمشروبات التي تسبب ارتجاع المريء، على رأسها:

الأطعمة والمشروبات الحمضية

الكافيين

المشروبات الغازية

الشوكولاتة

النعناع

الأطعمة الحارة

ويراعى أيضا عدم تناول الطعام قبل الاستلقاء، والإقلاع عن التدخين.

تجنب الأطعمة المسببة للرائحة الفم الكريهة

بعض الأطعمة قد تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة أكثر من غيرها، والتي يمكن أن يختلف تأثيرها من شخص لأخر، ويأتي على رأس تلك الأطعمة ما يلى:

القهوة

الخضروات الصليبية، بما في ذلك البروكلي والقرنبيط والملفوف والكرنب

منتجات الألبان

السمك

الثوم والبصل

الأطعمة المخللة

الأطعمة الحارة

المحافظة على نظافة الفم

الحفاظ على نظافة الفم بالصورة الصحيحة يساعد على تجنب رائحة الفم الكريهة، وهو ما يتضمن :

تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا

استخدام خيط الأسنان يوميًا

استخدام غسول الفم أو المضمضة

استخدام مكشطة اللسان

زيارة طبيب الأسنان لإجراء عمليات تنظيف متكررة لمنع تراكم البلاك على الأسنان

وينصح بتنظيف الأسنان لدى الطبيب كل ستة أشهر، خاصة من يعانون من حالات معينة تؤثر على الفم أو الجهاز الهضمي.

إجراء تغييرات في نمط الحياة

قد يرغب الأشخاص الذين يعانون من رائحة فم كريهة بشكل متكرر في تغيير عاداتهم اليومية، خاصة عندما لا يكون سبب رائحة الفم الكريهة واضحًا، لذلك توجد بعض العادات التي تساعد على تجنب هذا الأمر، مثل:

استخدام غسول الفم الذي يحتوي على النعناع لإخفاء الرائحة

شرب كمية كافية من الماء يوميًا لمنع جفاف الفم

الإقلاع عن التدخين

معالجة أمراض اللثة

أمراض اللثة شائعة قد لا تسبب أعراضًا واضحة مثل الألم، لكن تفاقمها قد يؤدى لأعراض جانبية مثل سوء رائحة الفم.

علاجات منزلية طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة المرتبطة بالمعدة

قد لا تعالج العلاجات المنزلية لرائحة الفم الكريهة السبب الكامن، لكنها قد تخفف من الأمر، وتشمل هذه العلاجات:

مضغ الأعشاب مثل الريحان والبقدونس والنعناع، والتي تطلق زيوتها العطرية

تناول التفاح والحمضيات والأطعمة المخمرة والأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك مثل الزبادي أو الأناناس

تناول الشاي الأخضر لأنه يساعد على تعطيل البكتيريا المرتبطة برائحة الفم الكريهة

غسل الفم بالزيوت العطرية ، مثل زيت شجرة الشاي مع الحرص على عدم بلع أي منها.

استخدام غسول الفم المحتوي على صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)