شكرا لقرائتكم خبر عن تريند زيت الخروع على السرة.. هل يقلل الانتفاخ بالفعل؟ والان مع تفاصيل الخبر

في الفترة الأخيرة، انتشر ترند أو تحدي تجميلي على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن وضع زيت الخروع على السرة ليلاً وتدليكها وتركه حتى الصباح له فوائد صحية عديدة خاصة بالجهاز الهضمي. فهل هذا الأمر صحيح؟

فوائد زيت الخروع

أفاد تقرير نشر في موقع فيري ويل هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض أن زيت الخروع أحد أهم أنواع الزيوت الطبيعية المفيدة التي يمكن بالفعل أن توضع على السرة لتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. هذا ما أكدته الدكتورة فيكتوريا كذا لوسكابه، طبيبة الأمراض الجلدية في جامعة بيتسبرج.

فوائد وضع زيت الخروع على السرة

أكدت الدكتورة فيكتوريا على أن تطبيق ووضع كميات صغيرة من الزيت على زر البطن بعمق كافي يساعد على الهضم وتحسين الدورة الدموية، وله تأثير مفيد للغاية على الجسم والدورة الدموية. كما أنه يساعد على استرخاء عضلات البطن وتخفيف التوتر، مما يؤدي إلى الشعور بالراحة.

شروط وضع زيت الخروع على السرة..فوائده للصحة الهضمية

في حديثها، أكدت فيكتوريا أن زيت الخروع على البشرة آمن بشكل عام، ولكن لابد من شروط لوضعه على زر البطن أو السرة، وذلك من خلال تنظيفه جيدًا صباحًا حتى لا يتراكم داخل السرة. كذلك حذرت من أصحاب البشرة الحساسة الذين يعانون بشدة من أي مشكلات أو طفح جلدي يظهر لديهم عند دهان أي نوع من أنواع الزيت، من الحرص عند دهان زيت الخروع.

بدائل طبيعية لتحسين صحة الجهاز الهضمي

هناك مجموعة من البدائل التي تخلصك من الانتفاخ وتحسن من صحة الجهاز الهضمي، وفقًا للتقرير، والتي من بينها:

- تناول الكثير من الألياف.

- تناول الحبوب الكاملة التي تعزز من صحة الهضم.

- الفواكه والخضروات التي تخفف من أعراض الانتفاخ والإمساك.

- البعد عن الأطعمة المصنعة ومنتجات القلب بالقدر الأمكان.

- تقليل حدة الاضطرابات الهضمية.

أهمية ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أيضًا الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية لتخفيف التوتر وتقليل حدة الانتفاخ وتعزيز عملية الهضم والتمثيل الغذائي.