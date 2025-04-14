شكرا لقرائتكم خبر عن علامات شائعة على ارتفاع ضغط الدم يجب عدم تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفاع ضغط الدم، مشكلة صحية شائعة جدًا، خاصةً لدى كبار السن، إذا كان ضغط دمك مرتفعًا جدًا، فإنه يُسبب ضغطًا إضافيًا على الأوعية الدموية والقلب وأعضاء أخرى، مثل الدماغ والكلى والعينين، وإذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى حالات أكثر خطورة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب موقع surrey.

مع أن هناك طرقًا لتقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مثل الحفاظ على اللياقة البدنية وممارسة الرياضة بانتظام، إلا أنه قد يكون أيضًا ناتجًا عن عوامل وراثية أو التقدم في السن.

أكثر أعراض ارتفاع ضغط الدم شيوعًا 1. الصداع

قد يكون الصداع أحيانًا أحد أعراض أزمة ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة طبية طارئة حيث يرتفع ضغط الدم بشكل خطير.

يُوصف الصداع عادةً بأنه إحساسٌ مُملٌّ وضاغطٌ على جانبي الرأس، ويمتد أحيانًا من مؤخرة الرأس والرقبة إلى الأمام، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

2. عدم وضوح الرؤية

يُعدّ الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أكثر عُرضةً للإصابة بتلف الأوعية الدموية، المعروف أيضًا باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، والذي يحدث عند تلف الأوعية الدموية الصغيرة في شبكية العين، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية.

يمكن أن يحدث عدم وضوح الرؤية أيضًا بسبب اعتلال المشيمية، عندما يُسبب تراكم السوائل تحت الشبكية تشوهات في الرؤية أو ندوبًا تُؤذي الرؤية، أو بسبب تلف أعصاب العين. يمكن أن يكون سبب كلا الأمرين ارتفاع ضغط الدم.

3. ضيق التنفس

عادةً أثناء المشي، ولكن إذا اشتد، فقد يُصاب الشخص بضيق في التنفس حتى أثناء الراحة".

يمكن أن يُسبب ارتفاع ضغط الدم، وتحديدًا ارتفاع ضغط الدم الرئوي، ضيق التنفس لأنه يزيد من عبء العمل على القلب، مما يُصعّب ضخ الدم إلى الرئتين، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية يُعرف هذا باسم ارتفاع ضغط الدم الرئوي.

4. ألم الصدر

ألم في الصدر، يُشبه الذبحة الصدرية عند المشي لأن القلب يعمل بجهد كبير.

قد يكون الشعور بألم في الصدر مع ارتفاع ضغط الدم علامة على الذبحة الصدرية أو مشاكل قلبية أخرى. إذا شعرت بألم مفاجئ أو مستمر في الصدر، خاصةً إذا كان يشبه الضغط أو الضيق، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية.

5. نزيف الأنف

قد يفاجئ البعض العرض التالي بأنه قد يكون ناتجًا عن ارتفاع ضغط الدم، لكن نزيف الأنف قد يكون عرضًا آخر.

في حين يعتقد معظم الخبراء أن ارتفاع ضغط الدم وحده لا يُسبب نزيفًا في الأنف إلا إذا كان ضغط الدم مرتفعًا للغاية، إلا أنه قد يُتلف الأوعية الدموية داخل الأنف، مما يزيد من احتمالية حدوث النزيف، ومع ذلك، ووفقًا لموقع Healthline، تُظهر الأبحاث أن ارتفاع ضغط الدم المزمن يزيد من خطر الإصابة بنزيف الأنف.

6. بول رغوي

إذا كنت تُعاني من مشكلة ارتفاع ضغط الدم المزمنة ولم تُعالجها بشكل صحيح، فقد يُسبب ذلك تلفًا في آليات ترشيح الكلى، مما يؤدي إلى تسرب البروتين إلى البول، وفقًا لمايو كلينك.

