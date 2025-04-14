شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة "الهبات الساخنة" لانقطاع الطمث ترتبط بالعلامات المبكرة للخرف والان مع تفاصيل الخبر

الهبات الساخنة والأرق والتقلبات المزاجية، تعد من الأعراض الشائعة والمزعجة التي تصاحب انقطاع الطمث، إلا أن ازدياد حدة تلك الأعراض قد يؤدي أيضًا إلى تدهور صحة الدماغ، وفقا لبحث جديد.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع "Healthline"، نقلا عن مجلة PLOS One ، إحتمالية الإرتباط بين أعراض انقطاع الطمث، والإصابة بتدهور في الوظيفة الإدراكية واختلالات سلوكية خفيفة في وقت لاحق من الحياة، وكلاهما من علامات الخرف.

وتشير النتائج إلى أن فقدان نوع واحد من هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث، قد يلعب دورًا في تطور مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، كما أن تعويض فقدان الإستروجين بالعلاج الهرموني، يقلل من الاضطرابات السلوكية المرتبطة بالخرف لدى النساء. ومع ذلك، لم يُساعد العلاج الهرموني بشكل ملحوظ في الأعراض الإدراكية.

وخلال الدراسة حلل الباحثون بيانات 896 امرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث في كندا، بمتوسط أعمار 64 عامًا، وحوالي 49 عامًا عند بدء انقطاع الطمث، وطلبوا من المشاركات الإبلاغ عن أعراض ما قبل انقطاع الطمث لديهن، وشملت هذه الأعراض عدم انتظام الدورة الشهرية، والهبات الساخنة، والقشعريرة، وجفاف المهبل، وزيادة الوزن، وتباطؤ عملية الأيض، والتعرق الليلي، ومشاكل النوم، وأعراض المزاج، وقلة الانتباه أو النسيان، وأفاد ما يقرب من 75% من المشاركات بوجود واحد على الأقل من هذه الأعراض، وكان المتوسط 3.7 أعراض.

كما طلب الباحثون من النساء الإجابة على أسئلة حول أي تغيرات معرفية وسلوكية مستمرة لاحظنها، وتندرج مشاكل الذاكرة واللغة والتنظيم تحت مظلة المشاكل المعرفية، بينما قد تشمل المشاكل السلوكية انخفاض الدافع، أو فقدان السيطرة على الانفعالات، أو عدم الملاءمة الاجتماعية، حيث أظهرت البيانات أن النساء اللاتي أبلغن عن المزيد من أعراض انقطاع الطمث كان لديهن أيضًا ضعف إدراكي وسلوكي أكبر في منتصف العمر إلى أواخره.

وقال المشرف على الدراسة الدكتور زاهينور إسماعيل، أستاذ الطب النفسي وعلم الأعصاب وعلم الأوبئة وعلم الأمراض في معهد هوتشكيس للدماغ ومعهد أوبراين للصحة العامة في جامعة كالجاري، أن كل عرض إضافي من أعراض انقطاع الطمث، كان مرتبطًا بضعف الوظيفة الإدراكية وشدة أكبر لأعراض ضعف السلوك الخفيف، موضحا أن الدراسة تعد نقطة انطلاق، لتحديد الارتباطات بين أعراض انقطاع الطمث والصحة الإدراكية والسلوكي، وما إن كانت شدة الأعراض أو مدتها لها أي تأثير إضافى.

ويعتقد أن الهرمونات التناسلية، مثل الإستروجين، تحمي الأعصاب، وبالتالي فأن انخفاض مستوى الإستروجين بعد انقطاع الطمث يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف.

وتساهم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصةً التمارين الهوائية، في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وتعزز المرونة الإدراكية، كما أن اتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية، مثل حمية البحر الأبيض المتوسط أو حمية مايند ، التي تتضمن الدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون ومضادات الأكسدة، يساعد في تقليل الالتهابات وتعزيز وظائف الدماغ.