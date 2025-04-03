شكرا لقرائتكم خبر عن 126.44 مليون مشترك فى خدمات الهاتف الثابت والمحمول بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول والهاتف الثابت إلى 126.44 مليون مشترك بنهاية الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ 118.80 مليون مشترك خلال الفترة نفسها من عام 2023، بما يعكس النمو المستمر في قطاع الاتصالات.

ووفقًا للبيانات، بلغ عدد مشتركي الهاتف المحمول 113.19 مليون مشترك بنهاية الفترة أكتوبر - ديسمبر 2024، مقارنة بـ 106.32 مليون مشترك خلال الفترة ذاتها من 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في الإقبال على خدمات الاتصالات المتنقلة.

ويمثل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 90% من إجمالي مشتركي الخدمة الهاتفية خلال الربع الأخير من 2024، ما يعكس استمرار هيمنة خدمات المحمول على سوق الاتصالات في مصر، في ظل التوسع في خدمات الجيل الرابع والاتجاه نحو الجيل الخامس المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

يشهد قطاع الاتصالات في مصر نموًا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الإنترنت والمحمول، في ظل التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي، كما ساهمت خطط وزارة الاتصالات في تحسين البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الألياف الضوئية، مما أدى إلى زيادة معدلات انتشار الإنترنت فائق السرعة.

وفي السنوات الأخيرة، سجلت خدمات المحمول والإنترنت نموًا ملحوظًا مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، ما عزز من استخدام الهواتف المحمولة كوسيلة رئيسية للتواصل والحصول على الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات المالية الإلكترونية وخدمات التجارة الإلكترونية.

يأتي هذا في وقت تعمل فيه الدولة على تعزيز الشمول الرقمي، من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية، لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين ودعم الاقتصاد الرقمي.