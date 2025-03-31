شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين الأحرار يهنئ منتخب مصر لسلاح السيف بالفوز ببطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، منتخب مصر لسلاح السيف، على فوزه التاريخي وتتويجه ببطولة كأس العالم للسلاح للفرق، بعد تفوقه على المنتخب المجري في المباراة النهائية بنتيجة 45-37، ليحقق بذلك اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وأشاد الحزب بهذا الإنجاز الكبير، الذي يعد تتويجًا لمجهودات اللاعبين واحترافهم، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه اتحاد سلاح السيف، خاصة في ظل الدعم المستمر من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للرياضة المصرية، وتوجيهاته بتوفير كل سبل النجاح للمنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات الدولية.



وأكد الحزب أن هذا الفوز جاء نتيجة لتضافر جهود الدولة المصرية في دعم الرياضة والشباب، والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.

وتمكن المنتخب المصري من تخطي العديد من التحديات للوصول إلى نهائي البطولة، حيث بدأ مشواره بالفوز على المنتخب البلغاري في دور الـ32 بنتيجة 45-30، ثم انتصر على منتخب رومانيا في دور الـ16 بنتيجة 45-38، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على منتخب كوريا الجنوبية بطل أولمبياد باريس في ربع النهائي بنتيجة 45-42، ثم واصل انتصاراته بالفوز على منتخب فرنسا صاحب برونزية الأولمبياد في نصف النهائي.

ويؤكد الحزب أن إشادة رئيس الجمهورية بشبابنا واهتمامه المباشر بتعبيره عن التهنئة والفخر بهذا الإنجاز يعكس تقدير القيادة السياسية للإنجازات الرياضية التي تحققها مصر.



وأشار إلى أن هذا الإنجاز هو شاهد على كفاءة وإرادة الشباب المصري، وأن "تحيا مصر دائمًا بعزيمة شبابها"، مما يمثل حافزًا إضافيًا للمنظومة الرياضية في مصر؛ كما يعد هذا النجاح خطوة هامة في تاريخ الرياضة المصرية ويعكس التفوق والإرادة القوية لتحقيق الأهداف في المحافل الدولية.