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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها الزمالك يتعادل سلبياً مع ستيلينبوش ويؤجل التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية للإياب.

الزمالك يتعادل سلبياً مع ستيلينبوش ويؤجل التأهل لنصف نهائى الكونفدرالية للإياب

تعادل الزمالك سلبياً مع ستيلينبوش فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على ستاد كيب تاون بجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصرى يفوز على سيمبا التنزانى بثنائية بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.. فيديو

حقق النادى المصري فوزا مهما على سيمبا التنزاني بهدفين نظيفين، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كاف يختار 4 حكام مصريين للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، الحكمة الدولية شاهندة المغربي "حكم ساحة" والمساعدة الدولية يارا عاطف ضمن قائمة الحكام الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

تخطيط الأهلي توصي بشراء مصطفى العش بشكل نهائى في نهاية الموسم الحالي

أوصت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بشراء مصطفى العش مدافع الفريق الأحمر والمعار من نادي زد اف سي منذ يناير الماضي وحتى نهاية الموسم الحالي ، والمنضم يناير الماضى على سبيل الاعارة.

اتحاد الكرة يخاطب 6 اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم تحكيم لمباراة الأهلى وبيراميدز

خاطب اتحاد الكرة، عدة اتحادات لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مواجهة بيراميدز أمام الأهلي، المقرر لها يوم 12 من شهر أبريل الجاري، ضمن منافسات دورى القسم الأول.

لاعبو الأهلى يحصلون على التطعيمات اللازمة قبل رحلة موريتانيا لمواجهة الهلال

حصل لاعبو الأهلى وأفراد الجهاز الفنى والإدارى على التطعيمات اللازمة قبل رحلة الفريق إلى موريتانيا لحوض مباراة الهلال السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كاف يحدد حكام وموعد مباراة الإياب بين بيراميدز والجيش الملكى المغربى

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، الساعة التاسعة من مساء يوم 8 أبريل الجارى، موعدا لمباراة الجيش الملكى والمغربى وبيراميدز فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

عمر الساعى يستفسر عن أسباب غيابه عن مباريات الأحمر

حرص عمر الساعي لاعب وسط الأهلي على الاستفسار من الجهاز الفني للفريق الأحمر عن سبب ابتعاده عن التواجد في قائمة فريقه في المباريات الأخيرة وآخرها مباراة الهلال السوداني.

الأهلى يجهز ملفاً كاملاً لشكوى حكم مباراة الهلال بعد واقعة محمد هانى

يجهز مسئولو النادى الأهلى ملفاً كاملاً مستعيناً بعدد من لقطات الفيديو، للتقدم بشكوى إلى كاف بسبب التشادى محمد الحاجى حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السودانى.



جلسة بين أبو ريدة والتوأم لحسم مكان ووديات شهر يونيو

يعقد الأسبوع المقبل هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب جلسة لحسم مكان ووديات الفريق خلال شهر يونيو المقبل.