شكرا لقرائتكم خبر عن دايت بعد العيد.. ريح معدتك من الأطعمة الدسمة وأكثر من الماء ومارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

بعد أيام من الاحتفالات والموائد الغنية بالأطعمة الدسمة فى شهر رمضان يتبعها العيد، قد يشعر الكثيرون بثقل فى المعدة وزيادة فى الوزن نتيجة الإفراط فى تناول الطعام خلال عيد الفطر، ومع العودة إلى الروتين اليومي، يصبح من الضروري تبني نمط حياة صحي لمساعدة الجسم على استعادة توازنه والعودة إلى الشكل المثالي، بعد العيد لا يقتصر الأمر على استعادة النشاط فقط، بل يجب التركيز على النظام الغذائي، وشرب كميات كافية من الماء، وممارسة الرياضة، فيما يلى حسب موقع oxford pharmacy سنتعرف على كيفية تنظيم الدايت بعد العيد مع نصائح لراحة المعدة والحفاظ على صحة الجسم.

1. افطر باعتدال

بما أن اعتاد جسمك على عدم تناول الطعام، فمن المهم عدم الضغط عليه كثيرًا عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالدهون بسرعة كبيرة بعد الإفطار.

بعد الاستمتاع بأطعمة العيد الدسمة، ركّز خلال وجباتك على عصائر الخضراوات، والسموذي الأخضر، والفواكه والخضراوات النيئة، بهذه الطريقة ستتمكن من تزويد جسمك بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها، ولتكملة ذلك تناول زيت جوز الهند، وزيت بذور الكتان، وزيت السمك.

عندما تبحث عن الاستمتاع كبديل جيد للأطعمة المقلية الأقل صحة، يقترح تناول الأطعمة المسلوقة، واللحوم المشوية، والحلويات المصنوعة من الحليب.

أطعمة تساعد جسمك على التعافى بشكل صحى

عصائر الفاكهة والخضراوات

الفواكه النيئة.

مرق الخضار أو العظام.

زبادي غير محلى.

الخس والسبانخ .

خضراوات مطبوخة.

حساء الخضار.

الخضروات النيئة.

الحبوب والفاصوليا.

المكسرات والبيض.

إذا كنت تبحث عن الاستمتاع بشىء حلو، بدلاً من تناول الكعك المحمل بالسعرات الحرارية، فربما عليك أن تفكر في تناول التمر، الذي يعد مصدرًا ممتازًا للحديد والألياف ومضادات الأكسدة.

احرص أيضًا على مراقبة مستوى ترطيب جسمك؛ وشرب كميات معتدلة من المياه.

2. ابدأ بممارسة التمارين الرياضية

درب نفسك على ممارسة الرياضة تدريجيًا، التمارين الخفيفة كالمشى مفيدة، لكن لا تُرهق نفسك، بدلًا من ذلك، خصّص وقتًا للعودة تدريجيًا إلى نظامك الرياضى المعتاد.

حاول تقليل شدة أى تمرين تمارسه، هذا سيسمح لك بالاستمرار فى التدريب دون استنزاف احتياطى الطاقة لديك أثناء تعافي جسمك من الصيام.

3. فكر فى الصيام أكثر

يُمكن أن يكون الصيام صحيًا للجسم، فقد ثبت أنه يُحقق فوائد جسدية وعقلية، مثل تحسين الذاكرة والنوم والتركيز وزيادة الطاقة، كما يُمكنه تسريع عملية الأيض، ويُمكن أن يكون طريقة آمنة لإنقاص الوزن، إذ يُتيح للجسم حرق الخلايا الدهنية بفعالية أكبر من اتباع الحميات الغذائية المعتادة.

4. مساعدة الجهاز الهضمى

جرّب إضافة مكمل بروبيوتيك إلى نظامك الغذائي اليومي، فهو يُجدد مستويات البكتيريا النافعة في أمعائك، حيث أظهرت الدراسات أن البروبيوتيك يُساعد أيضًا في الوقاية من نزلات البرد والالتهابات، ويُحسّن صحة المرأة، ويُسرّع عملية الأيض.