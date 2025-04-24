شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "التهاب الرتوج القولونى"..وهل يمكن أن يشفى من تقاء نفسه؟ والان مع تفاصيل الخبر

التهاب الرتوج القولونى، هو التهاب يصيب الرتوج، جيوب صغيرة قد تتطور داخل القولون، والذى يعد التهابا شائعا مع التقدم في السن، لكنه يسبب ألمًا حادًا وأعراضًا أخرى.

ما هى الرتوج والفارق بينها وبين التهاب الرتوج القولونى؟

ووفقا لموقع "Harvard health publishing" تحدث الاصابة بالرتوج، عندما تنتفخ البقع الضعيفة في بطانة القولون إلى الخارج، مشكّلةً جيوبًا أو حفرًا صغيرة، وتتشكل هذه الرتوج غالبًا في القولون السيني، الذي يمتد على طول الجانب الأيسر من الحوض ثم ينضم إلى المستقيم.

ورغم أن الإصابة بذلك بالرتوج تعد شائعة، وتصيب حوالي 70% من الأشخاص بحلول سن الثمانين، لكنها فى الأغلب لا تشكل معاناة للمصابين، إلا عندما تنزف الرتوج، أو تلتهب أو تصاب بالعدوى، فى تلك الحالة يدعى بالتهاب الرتوج.

أعراض التهاب الرتوج

على الرغم من أن الرتوج نادرًا ما يُسبب أعراضًا، إلا أن التهاب الرتوج قد يسبب انتفاخًا، أو إسهالًا، أو إمساكًا، أو دمًا في البراز. في حال إصابة الرتوج بالعدوى، قد تُصاب بحمى، أو قشعريرة، أو قيء، بالإضافة إلى الألم، وعادةً ما يسبب التهاب الرتج ألمًا في الجزء السفلي الأيسر من البطن، قد يكون ألما شديدًا.

وينصح فى حالة الشعور بذلك الألم، التوجه فورا لزيارة الطبيب، لأن الرتوج الملتهبة قت تشكل خراجًا يمكن أن يمتد إلى أنسجة أخرى في الجسم، ويصبح مهددًا للحياة، و في حالات نادرة، قد يُشير ألم القولون غير المعتاد إلى الإصابة بالسرطان.

هل يمكن أن يشفى الالتهاب من تلقاء نفسه؟

يمكن أن تشفى الرتوج من تلقاء نفسها، لكت فى حالة الإصابة بالتهاب الرتوج، خاصة لدى الأشخاص الذين يُعانون من خراج، أو التهاب شديد، أو أعراض لا تتحسن، أو ضعف في جهاز المناعة، أو ضعف، أو مشاكل صحية أخرى مثل أمراض الكبد أو الكلى، ينصح بإعطاء المضادات الحيوية .

في حالة التهاب الرتوج الشديدة، قد يحتاج المريض إلى دخول المستشفى لبضعة أيام، مع إعطاء المضادات الحيوية مباشرةً عن طريق الوريد، وفى حالة وجود خراج، قد يحتاج إلى جراحة لإزالة العدوى.