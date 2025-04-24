الامارات | رد فعل مذيعة CNN أثناء زلزال إسطنبول: "أرجوكم اتصلوا بوالدتي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت المذيعة التركية ملتم بوزبيوغلو جمهور قناة CNN T rk بردّ فعل إنساني ومؤثر، عندما طلبت من فريق العمل الاتصال بوالدتها، بينما كانت تُجري مقابلة مباشرة على الهواء لحظة وقوع زلزال عنيف هزّ مدينة إسطنبول وضواحيها.

ووقعت الهزة الأرضية في وقت كانت فيه المذيعة تستضيف ضيفاً ضمن برنامج مباشر، حيث بدأ الاستوديو يهتزّ بشكل واضح، ما دفعها إلى التوقف عن الحديث للحظات في محاولة للتماسك، قبل أن تتصاعد حدة الاهتزازات بشكل ملحوظ، وتظهر علامات التوتر والذعر على ملامحها.

وعندها، التفتت إلى أحد المنتجين وسألته: "أرجوك هل يمكنك الوصول إلى والدتي عبر الهاتف؟"، الأمر الذي لاقى تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع الذي يوثّق لحظة وقوع الزلزال على الهواء، ورد فعل المذيعة، وخوفها على والدتها في تلك اللحظات العصيبة.

وبحسب بيانات هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD)، فقد ضربت المنطقة ثلاث هزات أرضية متتالية، بلغت أقواها 6.2 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزها على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب مدينة إسطنبول، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات تحت بحر مرمرة، قبالة سواحل سيلفري.

الهزة كانت قوية بما يكفي لإحداث اهتزازات شعر بها السكان في مختلف أنحاء إسطنبول، كما تم توثيق المشهد في بث حي على شاشة CNN T rk، حيث ظهرت الكاميرات وهي تهتز بشكل واضح، فيما حاولت المذيعة تهدئة المتابعين قائلة: "زلزال.. إنه زلزال قوي جداً نشعر به الآن في إسطنبول.. دعونا نبقى هادئين".

ورغم قوة الزلزال، أكدت الجهات الرسمية، ومنها إدارة الكوارث والطوارئ، أنه لم تُسجّل أي خسائر بشرية أو انهيارات مبانٍ حتى الآن.