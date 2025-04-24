شكرا لقرائتكم توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة وغبار على عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، وتبوك، والجوف, والحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

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حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.