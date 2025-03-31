السعودية | الجوازات تحتفل مع المسافرين بمناسبة عيد الفطر في المنافذ الدولية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفلت المديرية العامة للجوازات مع المسافرين بمناسبة عيد الفطر، في جميع المنافذ الدولية، وذلك في حرصها على تقديم تجربة سفر تعزز التواصل المجتمعي.

وأكدت الجوازات جاهزيتها التامة لاستقبال المسافرين وإنهاء إجراءاتهم خلال إجازة عيد الفطر، عبر كوادر بشرية مؤهلة وتقنيات حديثة، بما يسهم في تقديم خدمات تسهل حركة السفر وانسيابيتها عبر المنافذ الدولية.

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