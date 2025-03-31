شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: 99% من المصريين يستخدمون منصات التواصل للحصول على معلومات العلامات التجارية والان مع تفاصيل الخبر

تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا محوريًّا في تشكيل قرارات المستهلكين وتوجهاتهم نحو العلامات التجارية.

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه مع تنوع المحتوى وسهولة الوصول إليه، أصبحت هذه المنصات وسيلة رئيسة لاكتشاف المنتجات والخدمات. فالمنافسة بين التطبيقات تزداد يومًا بعد يوم؛ حيث تسعى كل منصة لجذب انتباه المستخدمين من خلال المحتوى التفاعلي والتجارب المميزة، ما يجعل وجود العلامات التجارية عبر هذه المنصات ضرورة لتعزيز تواصلها مع جمهورها المستهدف

وتابع إنه في هذا الصدد، قامت شركة إبسوس بإجراء استطلاع رأي بهدف تسليط الضوء على عادات المستخدمين وتفضيلاتهم عند البحث عن معلومات حول العلامات التجارية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على حجم عينة بلغ 1020 مواطنًا بالغًا، وقد أوضح 99% من المصريين بالعينة - الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات حول العلامات التجارية –أنهم يعتمدون على الفيس بوك كمصدر للحصول على معلومات عن تلك العلامات، يليه بفارق كبير اليوتيوب (٥٦٪؜)، ثم الإنستجرام (53%).