رقم خيالي يدفعه كانيي ويست لنفقة أطفاله بعد طلاقه من كيم كارداشيان

ميرنا وليد - بيروت - يقوم النجم العالمي كانيي ويست بدفع ما يقارب الـ 200 ألف دولار شهريًا كنفقة أطفال لزوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وهو رقم يُعتقد أنه أعلى مبلغ شهري لدعم الأطفال في تاريخ الولايات المتحدة.
تم تحديد هذا المبلغ كجزء من تسوية طلاقهما التي أُبرمت أواخر عام 2022.
بالإضافة إلى المدفوعات الشهرية، يتحمل ويست مسؤولية تغطية 50% من نفقات أطفالهما الطبية والتعليمية والأمنية.
ويتشارك الزوجان في حضانة أطفالهما الأربعة: نورث، وسينت، وشيكاغو، وسالم.
يتجاوز هذا المبلغ ترتيبات دعم الأطفال الأخرى رفيعة المستوى، مثل مبلغ 115 ألف دولار الذي يدفعه أليكس رودريغيز لزوجته السابقة سينثيا سكورتيس، ومبلغ 110 آلاف دولار الذي يدفعه تشارلي شين لزوجته السابقة بروك مولر.
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