شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها "الخطوة" و"القزوعى".. فعاليات متنوعة للعيد فى أبها بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات وبرامج عيد الفطر المبارك فى المملكة العربية السعودية لليوم الثانى عل التوالى، حيث تشهد القرية التراثية بمدينة أبها العديد من الفعاليات وتتضمن الفعاليات التي تستمر لأربعة أيام، تقديم العديد من العروض والألوان الأدائية بمشاركة الفرق الشعبية بمنطقة عسير، والتي تحاكي الموروث الثقافي لأهالي المنطقة، مثل "الدمة" و"الخطوة" و"القزوعي" و"العرضة" و"اللعب"، إلى جانب العروض الموسيقية الحيّة بواسطة العديد من الآلات الموسيقية المتنوعة.

وجذبت الفعاليات في يومها الأول أهالي وزوار منطقة عسير، التي تهدف إلى إحياء التراث الثقافي والاجتماعي لمنطقة عسير من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، وتنشيط وتعزيز الحركة السياحية في المنطقة، إلى جانب دعم المشاريع المحلية من خلال توفير منصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والحرفيين لعرض منتجاتهم، وتعريف الزوار بالثقافة الشعبية الغنية والتراث المتنوع لمنطقة عسير.