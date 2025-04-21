شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الاسرائيلي يغلق المدخل الغربي لقرية المنية في بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، المدخل الغربي لقرية المنية، جنوب شرق بيت لحم.



وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت المنية، وجرفت المدخل الغربي قرب المدرسة الثانوية الواقعة على الشارع الرئيسي الاستعماري، وأغلقته بالسواتر الترابية.

وصعدت قوات الاحتلال - في الآونة الأخيرة - اعتداءاتها على القرية التي تمثلت بالهجوم على المزارعين ورعاة الأغنام، والاستيلاء على محاصيل زراعية.

وفي سياق ذي صله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم شابين فلسطينيين من القدس المحتلة.



وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "جواد علي جعابيص"، بعد أن داهمت منزله خلال اقتحامها بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

الى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد أن نكلت به، عند حاجز قلنديا العسكري المقام على أراضي المواطنين شمال القدس المحتلة.

كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، خلال اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس.