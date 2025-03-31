شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تحويل صورتك لكارتون بطريقة Ghibli style.. تعرف على الطريقة الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما أسر أسلوب الرسوم المتحركة الأيقوني لاستوديو جيبلي Studio Ghibli الجماهير لعقود، والآن، بفضل الذكاء الاصطناعي، يحاول الكثيرون إعادة ابتكار هذا المظهر الفريد باستخدام ChatGPT من OpenAI، وقد انتشر هذا النموذج مؤخرًا على نطاق واسع لقدرته على توليد صور على غرار استوديو جيبلي، مما يسمح للمستخدمين برؤية أنفسهم يتحولون إلى أنمي جمالي يشبه أعمالًا كلاسيكية مثل My Neighbor Totoro و Spirited Away.

كان الحماس المحيط بهذا التوجه هائلاً، حيث جرب ملايين الأشخاص صورًا على غرار جيبلي مُولّدة بالذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، أبلغ بعض المستخدمين عن صعوبة في إنجاحه، إذا حاولتَ وفشلتَ في إنشاء هذه التحولات الفنية، فأنتَ لستَ وحدك، يواجه الكثيرون صعوبة في توليد صور بهذا الأسلوب، وغالبًا ما تتلخص المشكلة في عامل بسيط واحد - الموجّه أو "prompt" الذي يستخدمونه.

لماذا لا يستطيع بعض المستخدمين توليد صور على غرار جيبلي باستخدام ChatGPT؟

السبب الرئيسي لعدم تمكن بعض المستخدمين من توليد صور على غرار جيبلي هو عدم استخدام "البرومبت" الصحيح، فعلى الرغم من أن ChatGPT من OpenAI صُمم لإنشاء صور بناءً على مدخلات المستخدم، إلا أنه يخضع أيضًا لسياسات محتوى تمنع أحيانًا إنشاء بعض الأجيال، وقد أبلغ المستخدمون الذين يحاولون إنشاء صور على غرار استوديو جيبلي عن مواجهة أخطاء تتعلق بالسياسات أو ببساطة الحصول على نتائج غير دقيقة.

لا يمكنك إنشاء صور على غرار استوديو جيبلي؟ إليك مُوجه طلب يعمل

الخطوة 1: افتح ChatGPT.

الخطوة 2: حمّل صورة.

الخطوة 3: أضف مُطالبة - "حوّل هذا إلى استوديو جيبلي" أو "Turn this into Ghibli style studio"

الخطوة 4: انقر على زر الإرسال، انتهى عملك، سيستغرق إنشاء مُطالبة من 30 إلى 40 ثانية.

نصيحة احترافية: يمكنك الآن أيضًا طلب من GPT إجراء بعض التعديلات على الصورة المُصممة بأسلوب جيبلي.

لكن قد يتطلب الذكاء الاصطناعي أحيانًا تعديلات طفيفة في الصياغة للحصول على أفضل النتائج.

هل ما زلت لا تعمل؟ جرّب منصة الذكاء الاصطناعي هذه لإنشاء صور بأسلوب جيبلي

الخطوة 1: انتقل إلى منصة Grok للذكاء الاصطناعي، للقيام بذلك، ابحث عن موقع "x.ai"، وافتحه، وانقر على "جرّب Grok".

الخطوة 2: حمّل صورة.

الخطوة 3: أضف مُطالبة (حوّل هذه الصورة إلى أنمي جيبلي) أو "Turn this image into a Ghibli anime style".

الخطوة 4: انقر على زر الإرسال.

لماذا أسلوب جيبلي شائع جدًا؟

تأسس استوديو جيبلي عام 1985 على يد المخرجين الأسطوريين إيساو تاكاهاتا وهاياو ميازاكي، وعلى مر السنين، أنتج الاستوديو 22 فيلمًا روائيًا طويلًا، أصبح العديد منها من كلاسيكيات الأفلام العالمية، أسلوبه الفريد في الرسوم المتحركة المرسومة يدويًا، وخلفياته المفصلة، ​​وسرده القصصي الغني بالمشاعر، جعله محبوبًا لدى الجماهير حول العالم.