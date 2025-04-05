شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحمم البركانية تخترق دفاعات جريندافيك مع ثوران شق بركانى فى أيسلندا والان مع تفاصيل الخبر

ظهر شق بركاني قرب جريندافيك في شبه جزيرة ريكيانيس الأيسلندية بعد سلسلة من الزلازل القوية، واخترقت الحمم البركانية الحواجز الدفاعية للمدينة.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي (IMO) من أن الشق قد يستمر في الاتساع، وبدأ الثوران على طول صف فوهة سوندهنوكور، وقد انفتح شق يمتد قرابة 1200 متر شمال جريندافيك ، ويتحرك الشق جنوبًا، مما جعل المسؤولون يرفعون مستوى الخطر إلى أعلى فئة.

عمليات الإخلاء وإغلاق الطرق

وفقًا لمنظمة IMO، ظهر شقّ ثانٍ داخل حواجز جريندافيك الوقائية، وأخلت السلطات المدينة ومنتجع بلو لاجون، كما أُغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة ، ورفض بعض السكان المغادرة، وأفادت وكالة الأنباء المحلية أن خدمات الطوارئ لا تزال في حالة تأهب قصوى.

تأثير الغاز البركانى

وتشير توقعات الطقس إلى أن الغاز البركاني سينتقل شمالًا شرقًا نحو ريكيافيك، التي تقع على بُعد حوالي 40 كيلومترًا ، وقد صرّحت المنظمة البحرية الدولية (IMO) بأنه بحلول صباح الغد، قد تُوجّه أنماط الرياح المتغيرة الغاز نحو الجنوب الغربي والشرق.

وقد طُلب من السكان البقاء في منازلهم قدر الإمكان، مع مراقبة مستجدات جودة الهواء عن كثب ، وشهدت شبه جزيرة ريكيافيك حوالي 11 ثورانًا بركانيًا منذ عام 2021، منها ثمانية ثورانات على طول فوهة سوندنوكور منذ العام الماضي، ويواصل العلماء مراقبة الوضع عن كثب، وحثّت السلطات السكان على تجنب المنطقة المتضررة.