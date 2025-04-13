شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد يمكنهم اختيار استخدام خرائط Apple للتنقل فى رحلاتهم والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة آبل، إنها ستعمل على إصدار تطبيق خرائط آبل لنظام أندرويد، وفي الصيف الماضي، بدأت آبل بتقديم نسخة تجريبية من خرائط آبل لمتصفحات سطح المكتب والأجهزة اللوحية مثل سفاري وكروم وإيدج وفايرفوكس، ولم يعمل البرنامج على أي متصفح أندرويد للهواتف المحمولة.

وأزالت آبل مؤخرا علامة "بيتا" من نسخة الويب من خرائط آبل، وأضافت أيضًا دعمًا لمتصفحات الهواتف المحمولة على نظام أندرويد، ما يعني أن متصفح كروم على هاتف أندرويد سيسمح لك الآن باستخدام خرائط آبل للوصول بأمان وسرعة من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" ، ولكن معظم مستخدمي أندرويد سيفضلون استخدام خرائط جوجل، وهو تطبيق أصلي على أندرويد.

بالنسبة لمستخدمي iPhone، على الرغم من أن Safari سيبدأ أيضًا بدعم نسخة الويب من خرائط Apple، إلا أن هذا ليس حدثًا مهمًا، لأن خرائط Apple ميزة أصلية في نظام iOS ومتوفرة أيضًا في متجر التطبيقات في حال حذف التطبيق لسبب ما ، مع هذا الخبر أصبح بإمكان مستخدمي iPhone وAndroid الآن الاختيار بين استخدام خرائط Google وخرائط Apple لتسهيل تنقلاتهم.

وأضافت نسخة الويب من خرائط Apple مؤخرًا ميزة "التجول حول المكان"، والتي تُشبه ميزة "عرض الشارع" في خرائط Google، وتُظهر صورًا بانورامية بزاوية 360 درجة لمواقع مُحددة على مستوى الشارع ، ولكن تجدر الإشارة إلى أن نسخة الويب من خرائط Apple لا تحتوي على جميع ميزات تطبيق iOS، مثل عرض المباني بتقنية ثلاثية الأبعاد وخريطة المواصلات، ولأن نسخة الويب من خرائط Apple لا تُتيح للمستخدم تسجيل الدخول إلى حسابه، فإن عرض "الأماكن المحفوظة" والأدلة المُخصصة غير مُتاح.

ستواصل Apple إضافة ميزات جديدة إلى إصدار الويب من Apple Maps وقد لا تزال تفكر في إصدار Android من تطبيق Apple Maps.