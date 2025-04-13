شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكتشفون أخيرا مدة اليوم على كوكب أورانوس والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء أخيرًا طول يوم أورانوس باستخدام أحدث تحليل لبيانات تلسكوب هابل الفضائي على مدار عقد من الزمن، ووفقًا للعلماء يستغرق أورانوس 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية لإكمال دورة كاملة، أي أكثر بـ 28 ثانية من التقدير الذي قدمته مركبة فوييجر 2 التابعة لناسا.

وقد أمكن التوصل إلى هذا التقدير من خلال قياس المجالات المغناطيسية والموجات الراديوية القادمة من هالات الكوكب، ويساعد هذا الفهم على رسم خرائط سطحية وتقدير محاذاة في بيئات معقدة ، قد تحتاج بعض هذه الخرائط إلى إعادة النظر بناءً على أحدث الأبحاث.

هابل يُحسّن زمن دوران أورانوس ومداره

وفقا للتقارير ، أكدت دراسة تلسكوب هابل الفضائي أن أورانوس أكمل دورةً حول نفسه في 17 ساعة و14 دقيقة و52 ثانية ، وهذا يزيد بمقدار 28 ثانية عن مهمة ناسا فوييجر 2، التي أُطلقت في ثمانينيات القرن الماضي.

ويذكر التقرير أيضًا أنه من خلال دراسة سجلٍّ لعشر سنوات من رصد الشفق القطبي، كشف فريقٌ بقيادة لوران لامي في مرصد باريس بفرنسا عن الأقطاب المغناطيسية للكوكب ، وقد وفّر هذا الرصد طويل الأمد فترات دوران أكثر دقة، أي ما يقارب 84 سنة أرضية لدوران أورانوس حول الشمس.

على كوكب أورانوس يدوم اليوم أطول بكثير ، من شأن رصد أدقّ لزمن دوران الكوكب العملاق الغازي أن يُمكّن العلماء من التخطيط لزياراتٍ لاستكشافه. على عكس المريخ والأرض، تُصعّب العواصف العاتية تحديد أزمنة دوران أكبر كواكب النظام الشمسي .

وكان أول تقدير لدوران أورانوس بالقرب من مسبار فوييجر 2، الذي اقترب منه عن قرب في 24 يناير 1986 ، و اكتشف الباحثون خلال ذلك الوقت أن المجال المغناطيسي للكوكب يبعد 59 درجة عن الشمال السماوي ، علاوة على ذلك، لاحظ الباحثون انحراف محور دورانه بمقدار 98 درجة.

يذكر التقرير أيضًا أن أورانوس يدور فعليًا "مستلقيًا" مقارنةً بالأرض ، خلال هذه الفترة، تجد أقطابه المغناطيسية دائرة عملاقة أثناء دوران الكوكب.

وتعني هذه الإزاحات العالية، بهامش أمان يزيد أو ينقص 36 ثانية، أن أورانوس يُكمل دورة كاملة كل 17 ساعة و14 دقيقة و24 ثانية، وذلك بقياس المجال المغناطيسي للكوكب، بالإضافة إلى الانبعاثات الراديوية من الشفق القطبي عند أقطابه المغناطيسية.