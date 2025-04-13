شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قريبًا.. مشاهدة ريلز على إنستجرام باستخدام كلمة مرور والان مع تفاصيل الخبر

من المتوقع أن يقدم إنستجرام قريبًا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع ريلز مغلقة تتطلب إدخال كلمة مرور أو رمز لفتحها.

هذه الفيديوهات القصيرة المغلقة على منصة الوسائط الاجتماعية الشهيرة المملوكة لميتا هي أحدث محاولة لمنح المبدعين أدوات إضافية لتحقيق الدخل من محتواهم، ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن هذه الميزة قد تزيد من التفاعل باستخدام عامل الفضول.

ووفقًا لتقرير من TechCrunch، يقوم إنستجرام حاليًا باختبار Reels التي تظهر مغلقة أثناء التمرير عبر الفيديوهات القصيرة، سيطلب من المستخدمين فتح هذه الـ Reels باستخدام تلميح، على سبيل المثال قد يكون "اسم كلبي" أو "عيد ميلادي" من بين عدة تلميحات يجب إدخالها في حقل "أدخل الرمز السري" لفتح الفيديو.

يعرض لقطة شاشة شاركتها TechCrunch Reel مشوشة مع نص "افتح هذه الـReel من التصميم"، سيشاهد المستخدمون أيضًا تلميحًا أسفل هذا النص، وفي هذه الحالة، يكون التلميح هو "1st # في التسمية التوضيحية"، في إشارة إلى أول هاشتاج مذكور في وصف الـ Reel المغلق.

ويوجد زر مكتوب عليه "أدخل الرمز السري"، عند الضغط عليه يفتح مربع يمكن للمشاهدين من خلاله إدخال الرمز السري المشتق من التلميح لفتح الـريلز.

بينما لم يعلق إنستجرام على هذه الميزة الجديدة، أشارت التقارير إلى أن هذه الميزة قد تكون مفيدة للمجتمع المتزايد من المبدعين والعلامات التجارية على المنصة.

وقفل الـReel قد يمنح المبدعين مزيدًا من التحكم في المحتوى الذي يريدون تحقيق الدخل منه دون أن يتم استبعاده من خوارزمية إنستجرام.

ويمكن للعلامات التجارية استخدام هذه الميزة لإطلاق منتجات أو ببساطة "خلق ضجة حول الإطلاقات"، ومع ذلك قد تكون هذه الميزة أيضًا وسيلة "ممتعة" للمستخدمين العاديين الذين يمكنهم استخدام الـReels المغلقة لمشاركة محتوى مخصص مع "أصدقاء محددين".

تعتبر فكرة الـReels المحجوبة جديدة، وعلى الرغم من أنها ستزيد من التفاعل على إنستجرام، إلا أن هناك جانبًا سلبيًا، من المرجح جدًا أن يتخطى المشاهدون الـ ريلز المغلقة دون محاولة فتحها بسبب قصر فترة الانتباه التي أصبحت سمة شائعة على منصات مثل إنستغرام وTikTok.