شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Copilot Vision متاح الآن لجميع مستخدمي متصفح Microsoft Edge والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت الأسبوع الماضي عن إطلاق Copilot Vision لجميع مستخدمي متصفح Microsoft Edge، وكانت الشركة قد كشفت عن ميزة الذكاء الاصطناعي (AI) المدعومة بالرؤية الحاسوبية لأول مرة في ديسمبر 2024، وحتى الآن، كانت متاحة فقط لمشتركي Copilot Pro.

وتعمل شركة التكنولوجيا العملاقة، الآن على توسيع نطاق ميزة الذكاء الاصطناعي لتشمل جميع مستخدمي متصفح Edge، وباستخدام Copilot Vision، يمكن لروبوت الدردشة التفاعلي رؤية محتوى صفحات الويب ومساعدة المستخدم في التنقل بين المهام المختلفة.

Copilot Vision متاح الآن للجميع مجانًا

في منشور على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft AI، مصطفى سليمان، عن توسيع نطاق Copilot Vision ليشمل جميع المستخدمين، بغض النظر عما إذا كانوا مشتركين مدفوعين في Copilot أم لا.

وقال سليمان: "سيُفكّر معك بصوت عالٍ أثناء تصفح الإنترنت. لا مزيد من الشرح المُفرط، أو النسخ واللصق، أو صعوبة التعبير عن الأفكار". في جوهرها، تُعدّ Copilot Vision ميزة رؤية حاسوبية آنية، تُشبه ميزة مشاركة الشاشة في Gemini Live.

ويستطيع روبوت المحادثة بالذكاء الاصطناعي رؤية صفحات الويب وجميع محتويات متصفح Edge، ومعالجة هذه المعلومات، بالإضافة إلى توجيهات المستخدم، آنيًا. تدعم الميزة الوضع الصوتي، ما يُتيح للمستخدمين التحدث ببساطة بدلًا من كتابتها.

قد تُختبر ميزة Xbox Copilot مع موظفي الشركة

أضافت Microsoft ميزة Copilot Vision كخيار اختياري، نظرًا لوجود مخاوف لدى بعض المستخدمين بشأن خصوصيتهم وأمن بياناتهم. للاشتراك، يُمكن للمستخدمين فتح هذا الرابط في متصفح Edge واتباع التعليمات، وبمجرد تفعيلها، يُمكنهم النقر على رمز الميكروفون في الشريط الجانبي لـ Copilot لتفعيل وضع الرؤية. سيُظهر Copilot Vision شريطًا عائمًا يحتوي على حقل نصي وزر ميكروفون.

وأكد سليمان أن Copilot Vision يُمكنه مساعدة المستخدمين بطرق مُتنوعة، حيث يُمكنه قراءة العديد من المراجعات وتلخيصها للمستخدم، ويمكنه وصف الأشياء المُربكة بصريًا، على سبيل المثال، يُمكنه إخبار المستخدمين ما إذا كانت الأريكة التي يرونها على موقع تسوق "ذات ذراع دوار" أو "عصرية منتصف القرن". كما يُمكنه مساعدة المستخدمين في التسوق من خلال إيجاد المنتجات المناسبة بناءً على أوصاف باللغة الطبيعية.

عند إطلاق البرنامج، صرّحت مايكروسوفت بأنه حتى بعد الاشتراك، سيتمتع المستخدمون بالتحكم الكامل في وقت تشغيله، ولا يُمكن لبرنامج Copilot Vision رؤية شاشة المستخدم عند تعطيله.

بالإضافة إلى ذلك، تُؤكد الشركة أن أي بيانات محادثة، بما في ذلك مطالبات المستخدم والصور والمحتوى من صفحات الويب، سيتم حذفها في نهاية كل جلسة، ومع ذلك، يتم تسجيل ردود Copilot واستخدامها لتحسين أنظمة الأمان الخاصة بالشركة.