شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نقص المواد الخام المصنعة لأيفون 17 تشعر رئيس آبل بالقلق من تراجع إنتاجه والان مع تفاصيل الخبر

أفادت التقارير أن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل يشعر بقلق بالغ بسبب مشاكل في مخزون آيفون 17 ، يُسبب نقص قماش الألياف الزجاجية منخفض معامل التمدد الحراري ( CTE ) مشاكل لشركة آبل، ويمنعها من إنتاج هواتفها الرائدة القادمة.

وتُستخدم الألياف الزجاجية منخفضة معامل التمدد الحراري (CTE) فى الهواتف الذكية لتبديد الحرارة وتقليل الضغط على المكونات الداخلية الناتج عن تغيرات درجة الحرارة ، إنها جزء أساسي من تصميم الهاتف الذكي ولا يمكن تصنيع سلسلة هواتف iPhone 17 بدونها.

كما أفادت التقارير، أن أطرافًا أخرى في الصناعة تتخذ ترتيبات في أعقاب النقص ، ويبدو أن شركة Apple تحث سلسلة التوريد يوميًا على حل هذه المشكلة ، ويجب أن يكون iPhone 17 جاهزًا في الوقت المحدد ليس فقط لأنه الرائد التالي لشركة Apple ولكن أيضًا لأنه سيمثل حقبة جديدة للشركة ، وتحاول Apple مظهرًا جديدًا لهاتف iPhone 17 حيث تتميز طرازات Pro بجزيرة كاميرا أكبر بكثير تشبه Google Pixel 9 وسابقاتها.

والآهم من ذلك، سيتضمن إطلاق آيفون 17 طرازًا جديدًا ، وتشير جميع التقارير الواردة من مصادر متعددة في قطاع الهواتف الذكية إلى أن آبل على وشك إيقاف إنتاج طراز آيفون بلس، واستبداله بآيفون 17 إير ، وهو طراز أنحف بكثير، مُصمم خصيصًا للمستخدمين الذين يُعطون الأولوية للجماليات.

بينما تعاني شركة Apple من نقص في سلسلة التوريد، تبذل شركة هواتف أخرى والتى تعد أكبر منافس لشركة آبل قصارى جهدها لإتقان شريحة Exynos 2600 بدقة 2 نانومتر ، وقد أحرزت تقدمًا ممتازًا في هذا الصدد .

وبصرف النظر عن نقص الألياف الزجاجية منخفضة CTE، فإن شركة Apple تشعر بالقلق أيضًا بشأن آثار التعريفات الجمركية ، وقد تم إعفاء الشركة مؤقتًا ولكن لا توجد طريقة يمكن خلالها تحويل الإنتاج خارج الصين بسرعة كافية ، وحتى في هذه الحالة ستخضع أي دولة أخرى أيضًا للتعريفات الجمركية، وإن كان ذلك بمعدلات مخفضة سيتعين على شركة Apple إما تحمل التكلفة أو جعل هواتفها أكثر تكلفة .