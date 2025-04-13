شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث Siri من Apple يصل فى الخريف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن شركة Apple قد تكون جاهزة أخيرًا لإطلاق ميزات Siri الأكثر ذكاءً وتخصيصًا قبل موسم أعياد 2025 .

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على خطة Apple لإطلاق مساعد افتراضي "في الخريف" والذى سيكون من أبرز ميزاته تحرير الصور وإرسالها إلى صديق عند الطلب وهي الميزات التي كان من المفترض أن تصل إلى iOS 18.

هذا هو أقرب جدول زمني متوقع لإطلاق الخدمة حتى الآن ، وصرحت جاكلين روى المتحدثة باسم شركة آبل، في تصريح لموقع "دارينج فايربول" فى مارس، أن الشركة تتوقع البدء في إصدار ميزات سيري المُحسّنة "في العام المقبل ، في غضون ذلك صرّح مارك جورمان من بلومبرج أن قسم الذكاء الاصطناعي في آبل يعتقد أن "نسخةً مُحدّثةً حقيقيةً من سيري" لن تكون جاهزةً قبل عام 2027 "في أحسن الأحوال" بسبب صعوبات التطوير.

وبحسب ما ورد، فإن بعض التأخيرات كانت بسبب مشاكل في القيادة داخل الشركة، وتم استبدال جون جياناندريا، الذي قاد سابقًا الذكاء الاصطناعي وسيري في شركة أبل في مارس بعد أن "فقد" الرئيس التنفيذي تيم كوك الثقة في قدراته وفقًا لتقرير من بلومبرج .

بينما أفادت المعلومات أن المدير الكبير لشركة أبل روبي ووكر والمدير التنفيذي للبرمجيات سيباستيان مارينو ميس اختلفا حول من يجب أن يشرف على مشروع ترقية سيري.

وأشار العديد من الموظفين السابقين من مجموعة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (AI / ML) في شركة أبل إلى أن ووكر يفتقر إلى الطموح أو المخاطرة اللازمة لتجديد سيري، وأن الفريق أطلق عليه المهندسون الداخليون لقب "AIMLess".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن المشروع واجه انتكاسات سابقة في عام 2023 ، عندما أحبط لوكا مايستري، المدير المالي لشركة آبل، جهود كوك لمضاعفة ميزانية الفريق لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وأفادت التقارير أن مايستري "خفّض الزيادة إلى أقل من النصف ووجّه الفريق بدلاً من ذلك لجعل رقائقهم الحالية التي يزيد عمرها عن خمس سنوات، والبالغ عددها ٥٠ ألف رقاقة أكثر كفاءة.

وأفادت مصادر مطلعة على طلب كوك للصحيفة أن هذا العدد "أقل بكثير" من مئات الآلاف من الرقائق التي اشترتها شركات منافسة مثل مايكروسوفت وأمازون وجوجل وميتا.