شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تثبيت Windows 11 باستخدام حساب غير متصل بالإنترنت فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

حرصت مايكروسوفت على أن يستخدم جميع مستخدميها حسابات مايكروسوفت المتصلة بالإنترنت لتسجيل الدخول إلى ويندوز ولعدة إصدارات من نظام التشغيل، لكنها عززت هذه الميزة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة ، ولا توجد حاليًا أي طرق رسمية لرفض استخدام حساب متصل عند تثبيت ويندوز 11 ، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجاوز هذه المشكلة.

إليك كيفية استخدام حساب غير متصل بالإنترنت عند تثبيت Windows 11، لتجنب إشراف Microsoft.

وهناك بعض ميزات Windows 11 والتطبيقات المتصلة بها تتطلب حساب Microsoft عبر الإنترنت، لذا قد لا تتمكن من استخدامها دون تسجيل الدخول باستخدام حساب مختلف أولاً.

وتعد الطريقة الأسرع والأسهل لتجنب التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft متصل أثناء تثبيت Windows 11 هي باستخدام هذا التجاوز الصغير المفيد.

الخطوة 1: ابدأ تثبيت Windows 11 وعندما تصل إلى الشاشة حيث يتعين عليك اختيار بلدك أو منطقتك، اضغط على Shift + F10 لفتح نافذة موجه الأوامر.

الخطوة 2: اكتب ما يلي بدون علامات الاقتباس: "start ms-cxh:localonly" واضغط على Enter.

الخطوة 3: ستظهر لك نافذة إنشاء مستخدم بنمط ويندوز 10 مع الحقول المرتبطة بها، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم اضغط على " التالي" للمتابعة.

الخطوة 4: اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تثبيت Windows 11 ، بمجرد وصولك إلى شاشة سطح مكتب نظام التشغيل، سيتم تسجيل دخولك بحسابك غير المتصل بالإنترنت ، لا حاجة للاتصال بالإنترنت، ولكن لا يزال يتعين عليك التحديث إلى أحدث إصدار من Windows 11 لتحسين الميزات والاستقرار والأمان.