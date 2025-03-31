شكرا لمتابعة خبر عن برج بريدة يتزين بصور القيادة الرشيدة احتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توشح برج مدينة بريدة بصور القيادة الرشيدة ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، احتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في قصره بمدينة بريدة مساء اليوم، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز التابعة لإمارة منطقة القصيم وجموع المواطنين الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحضر الاستقبال صاحب السمو الأمير متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن متعب بن فهد بن فيصل بن فرحان، وعدد من المسؤولين في المنطقة.

برج بريدة ، القيادة الرشيدة ، عيد الفطر ، خادم الحرمين الشريفين ، صاحب السمو الملكي ، الأمير محمد بن سلمان ، الدمكتور فيصل بن مشعل ، منطقة القصيم

اقرأ أيضا :