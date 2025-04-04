شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل



وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.

كما جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.كما جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.