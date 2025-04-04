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ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

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واس - جدة 0 تبليغ

ولي العهد والرئيس الإيراني يبحثان هاتفيًا التطورات في المنطقة

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس مسعود بزشکيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وجرى خلال الاتصال تبادل التهاني بعيد الفطر المبارك.
كما جرى بحث تطورات الأحداث في المنطقة، واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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