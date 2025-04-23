شكرا لقرائتكم خبر عن غدا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع احتفالات تحرير سيناء، أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن غدا الخميس الموافق 24 أبريل 2025، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.

وأوضح الوزير، أن الإجازة تُمنح للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل فى هذه الحالة أجره عن اليوم، بالإضافة إلى مثلى هذا الأجر.

وأضافت الوزارة فى كتابها الدورى رقم 8 لسنة 2025، أن رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ومديرى مديريات العمل بالمحافظات ملتزمون بنشر أحكام هذا الكتاب وتنفيذه فى مواقع العمل والإنتاج.

ويأتى القرار تنفيذًا للمادة (52) من قانون العمل، التى تقضى بأحقية العامل فى الحصول على إجازة مدفوعة الأجر فى المناسبات والأعياد الرسمية التى يحددها الوزير المختص.

وتقدم وزير العمل بأصدق التهانى إلى عمال مصر وشعبها وجيشها الباسل، متمنيًا أن تُعاد هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والاستقرار فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.