شكرا لقرائتكم خبر عن جربتى تعملى مخلل الكرنب.. اعرفى فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون مخلل الكرنب صحيا للأمعاء، وفقاً لدراسة جديدة نشرت في موقع hindustantimes.أكد التقرير، أن برطمان مخلل الكرنب قد يكون له فوائد كثيرة لجسمك تتجاوز مجرد إضافة قرمشة لاذعة، وذلك وفقًا لدراسة جديدة من جامعة كاليفورنيا ديفيس ، يُمكن أن يُساعد الكرنب المُخمّر في حماية بطانة أمعائك من الالتهابات ، مما يجعله أكثر من مجرد إضافة.



أشارت الدراسة، المنشورة في مجلة علم الأحياء الدقيقة التطبيقية والبيئية، إلى أن التخمير يحوّل الكرنب العادي إلى مُغذٍّ صحيّ.

السر فى التخمير

قام فريق جامعة كاليفورنيا ديفيس بمقارنة الملفوف الخام مع نظيره المخمر ووجدوا شيئًا رائعًا: فقط النسخة المخمرة يمكنها حماية الخلايا المعوية من التلف الناجم عن البروتينات الالتهابية - وهو نفس النوع من الضرر الذي يُرى في حالات مثل مرض التهاب الأمعاء.

يساعد الكرنب على تقليل الالتهابات ويعزز الهضم، كما أنه مصدر غني بالفيتامينات والألياف

اتضح أن التخمير لا يقتصر على النكهة فحسب، فعندما يُخمّر الكرنب ، تبدأ البكتيريا الطبيعية في تحويل السكريات إلى حمض اللاكتيك ومركبات نشطة بيولوجيًا، و هذه ليست مجرد نواتج ثانوية، بل هي مستقلبات مفيدة يبدو أنها تحمي بطانة الأمعاء من الإجهاد والالتهابات.

وتعمق الباحثون في تحليل أكثر من 400 مركب فريد موجود في الكرنب الخام والمخمّر، باستخدام تقنية كروماتوغرافيا متطور، وهي في جوهرها النسخة المُستخدمة في عالم الأغذية من تحليل CSI). ومن أبرز المركبات المُكتشفة: د-فينيل-لاكتات (D-PLA)، وإندول-3-لاكتات (ILA)، وحمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهي مركبات مرتبطة بحماية حاجز الأمعاء وتخفيف الالتهاب.

وكانت فعالية هذه المركبات مجتمعةً أفضل من فعالية كلٍّ منها على حدة، كقوةٍ خارقةٍ في مجال صحة الجهاز الهضمي، وعندما اختبر العلماء كلَّ مركّبٍ على حدة، وفّرت بعض الحماية للأمعاء، ولكن ليس بنفس فعالية مستخلص الملفوف المخمر بالكامل. بمعنى آخر، العمل الجماعي يُحسّن صحة الأمعاء.

ماذا يعني هذا

وفقًا لماريا ماركو، مؤلفة الدراسة، فإن حتى حصة صغيرة قد تساعد في تعزيز مرونة الجهاز الهضمي. وأوضحت: "إلى جانب تناول المزيد من الألياف والفواكه والخضراوات الطازجة... ربما يُفيدنا تناول هذه [الأطعمة المخمرة] بشكل أكبر على المدى الطويل".