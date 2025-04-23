شكرا لقرائتكم خبر عن "إيد واحدة".. دعم شامل لـ1.5 مليون أسرة ضمن مظلة الحماية المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

تهدف مبادرة "إيد واحدة"، إحدى مبادرات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصرى، إلى تعزيز مظلة الحماية المجتمعية، بما يضمن توفير الدعم اللازم للأسر المستفيدة، مع التركيز على تلبية الاحتياجات الأساسية وتعظيم الأثر الإيجابى للمبادرات الموسمية.

وشملت أنشطة الحملة فى مرحلتها الأولى الفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق أكبر قدر من الأثر الاجتماعي.

وتسعى الحملة، كمبادرة تنموية شاملة، إلى تقديم الدعم والمساعدة لنحو مليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا فى جميع محافظات الجمهورية.

ويولى التحالف الوطنى للعمل الأهلى أولوية قصوى لرعاية هذه الفئات ضمن مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية.

وتستند حملة "إيد واحدة" إلى رؤية وطنية لتحسين حياة ملايين المصريين، وتوفير مقومات العيش الكريم، من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والمجتمع المدنى، بما يُسهم فى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتتنوع خدمات الحملة لتشمل:

الدعم الغذائي: من خلال توفير السلع الغذائية الأساسية.

الدعم النقدي: عبر تقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا.

الخدمات الصحية: بتقديم الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم القوافل الطبية، وتوفير الأدوية.

مشروعات التنمية المجتمعية: من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية فى المناطق النائية.