اخبار العالم

بعد الزلزال المدمر.. تايلاند تعلن حالة الطوارئ

0 نشر
واس - بانكوك 0 تبليغ

  • بعد الزلزال المدمر.. تايلاند تعلن حالة الطوارئ 1/2
  • بعد الزلزال المدمر.. تايلاند تعلن حالة الطوارئ 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزلزال المدمر.. تايلاند تعلن حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ في بانكوك، بعد ما ضرب المدينة زلزال قوي مركزه في ميانمار المجاورة، حسب ما ذكرت رئيسة الوزراء بايثونغتارن شيناواترا، اليوم الجمعة.
وسُجّلت أضرار بأبنية في أنحاء بانكوك، فيما انهارت ناطحة سحاب قيد الإنشاء عُلّق تحت أنقاضها 43 عاملًا، بحسب الشرطة المحلية ومسعفين.
بدورها، أعلنت هيئة تنظيم الطيران في تايلاند عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في جميع أنحاء البلاد بسبب الزلزال.

زلزالا ماينمار وتايلاند

وكان زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر ضرب وسط ميانمار اليوم في منطقة تقع على بعد 16 كيلومترًا شمال غرب مدينة ساغاينغ وعلى عمق 10 كيلومترات.
كما ضرب زلزال بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختر العاصمة التايلاندية بانكوك.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا