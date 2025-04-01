شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفصيل.. برنامج تدريبي لتعزيز سلامة المنتجات الغذائية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة الرياض تنظيم برنامج تدريبي متخصص ضمن جهود الإدارة العامة للصحة العامة، يستهدف تطوير الكفاءات البشرية في مجال الفحوصات المخبرية للأغذية والمياه، بما يسهم في تعزيز جودة المنتجات وسلامتها وتحقيق أعلى معايير الصحة العامة في المدينة.

الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر هذا الرابط.

محاور تطبيقية

يتناول البرنامج محاور تطبيقية في "مختبر الأحياء الدقيقة" و"مختبر الكيمياء"، ويتضمن التعرف على التقنيات الأساسية في تحليل الأغذية والمياه، وفحص الميكروبات الممرضة المسببة لتلف المنتجات.

إلى جانب تقنيات الكيمياء التحليلية وتقدير العناصر ومؤشرات الجودة في الأغذية والمياه.



تنمية الكفاءات الوطنية

يشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح للخريجين والمتخصصين في علم الأحياء الدقيقة والكيمياء والتخصصات ذات العلاقة، ويستمر لمدة يومين تدريبيين، ويشمل جوانب نظرية وعملية.

ويأتي هذا البرنامج امتدادًا لاستراتيجية أمانة منطقة الرياض في دعم تنمية الكفاءات الوطنية، وحرصها على تعزيز الجوانب العلمية والرقابية في منظومة الصحة العامة، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو بيئة حضرية آمنة ومستدامة.