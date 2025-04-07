مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 116.83 نقطة ليقفل عند مستوى 11194.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 587 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، ومتكاملة، وأكوا باور، والمملكة، والدريس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باتك، والعقارية، ومسك، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.84% و 9.80%.

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وباتك، وأمريكانا، ومسار، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومسار، وأرامكو السعودية، وإس تي سي، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 2.06 نقطة ليقفل عند مستوى 28650.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 46 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم.

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