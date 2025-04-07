شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتلقى خبرا سيئا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رض فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المغرب لحريق كبير خلال الساعات الماضية، حيث امتدت النيران لتلتهم المباني الخاصة بالمنشأة السياحية، قبل أن تنجح فرق الإطفاء في السيطرة على الموقف بشكل كامل. وفي الجانب الإيجابي من الحادث المؤسف، أكدت التقارير الواردة عدم تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين نزلاء الفندق، حيث تم التعامل مع الموقف باحترافية عالية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الوضع قد عاد إلى طبيعته حالياً بعد احتواء الحريق، في حين لم يتم الكشف عن حجم الخسائر المادية التي لحقت بالفندق المملوك لمهاجم النصر السعودي

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