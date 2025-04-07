شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق...عبدالسلام محمد يكشف عن نهاية الحو ثيين عقب يقظة هؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد الناشط السياسي عبدالسلام محمد أن الجماعات السلالية في اليمن استغلت القبيلة كورقة للمناورة منذ ثورة 26 سبتمبر، حيث قدموها للمجتمع الدولي تارة كنظام متخلّف، وتارة أخرى كضحية مستغلة لكسب دعم القبائل.

وأوضح أن جماعة الحوثي، باعتبارها الجناح المسلح لهذه السلالة، اعتمدت على القبائل لدخول صنعاء، لكنها سرعان ما أقصتها من السلطة بعد انقلاب 2014، مما يثبت أن القبيلة بالنسبة لهم ليست سوى أداة مرحلية يتم التخلص منها بعد تحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أن نهاية الحوثيين ستكون مرهونة بيقظة القبائل ووعيها بهذا الاستغلال، داعيًا إلى مراجعة شاملة لدورها في المشهد السياسي والعسكري وعدم السماح بإعادة استخدامهم كأدوات لخدمة مشاريع خاصة.



