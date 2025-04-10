منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة يعقد فعاليات نسخته التاسعة في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - تنظِّم مجموعة أبوظبي للاستدامة، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة في نسخته التاسعة في الفترة من 16 إلى 17 ابريل 2025 في فندق «فورسيزونز» أبوظبي، تحت شعار «التعاون من أجل التأثير وتسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة»، ليجمع أبرز القادة العالميين في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويهدف المنتدى، من خلال فعالياته المميَّزة، إلى توفير منصة للتعاون المثمر وتبادل الخبرات والابتكار، ويتناول أهمية التكنولوجيا في مواجهة تحديات تغيُّر المناخ وفقدان التنوُّع البيولوجي من خلال تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي المبتكَرة لتكون عامل تغيير يدعم ممارسات الأعمال المستدامة، إذ تُسهم في تمكين الشركات من تحليل مجموعات البيانات الضخمة، وتحسين العمليات، وتطوير حلول ذكية لقضايا الاستدامة المعقَّدة.

وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يوفِّر منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة منصة مهمة وأساسية لاستكشاف كيفية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، لمعالجة التحديات البيئية المُلِحَّة التي نواجهها اليوم، مع التركيز على الاستدامة بوصفها حاجة مُلِحَّة وهدفاً رئيسياً في استراتيجيات الأعمال والشركات. ويسلِّط المنتدى هذا العام الضوء على التأثير الإيجابي للتعاون والعمل المشترك من أجل قيادة التغيير الهادف والمستدام».

ويقام هذا الحدث السنوي برعاية شركة دولفين للطاقة، الراعي الرئيسي للمنتدى، تأكيداً لالتزمها بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة.

وقال عبيد عبدالله الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة دولفين للطاقة المحدودة: «لا يمكننا أن نرسِّخ مفهوم الاستدامة حقاً إلا من خلال تبنّي التغيير، وتسخير الفرص الجديدة والتعاون مع الجهات المعنية. وتعمل التكنولوجيا الرقمية على تحويل صناعتنا لنكون أكثر كفاءة، ما يعزِّز من إمكاناتنا في تحقيق المزيد من التقدُّم في أدائنا البيئي. أتطلَّع إلى رؤية كيفية تمكين الذكاء الاصطناعي من دفع أهدافنا في محور الاستدامة، وأتطلَّع أيضاً إلى المناقشات الحوارية لمعرفة المزيد عن الفرص المتاحة».

وقال نويل عون، المدير التنفيذي لـشركة «طاقة»، الراعي الرئيسي للمنتدى: «يمثِّل التقاطع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة فرصة لتسريع العمل الإيجابي في مجال المناخ والتقدُّم البيئي. وندرِك في شركة (طاقة) الإمكانات التي يتمتَّع بها الذكاء الاصطناعي للمساعدة على تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة الموارد وتعزيز الممارسات المستدامة. ومن شأن تطوُّر قدرات هذه التقنيات أن يعزِّز دورها المتنامي والمهم في صياغة مستقبل أكثر استدامة».

وقالت الدكتورة نشوة الرويني، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا الإعلامية، الشريك الإعلامي للحدث: «تحقيق الاستدامة يتطلَّب تضافر الجهود بين التكنولوجيا والابتكار والتوعية، ويعكس منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة هذا النهج من خلال تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية للتحديات البيئية، والإعلام بدوره شريك أساسي في إبراز هذه المبادرات وتعزيز تأثيرها؛ لأنَّ نشر الوعي هو الخطوة الأولى نحو التغيير الحقيقي».

يجمع المنتدى خبراء رئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي والاستدامة، لتبادل أفكارهم وخبراتهم عن كيفية إسهام التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة، من خلال الجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع كفاءة الطاقة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والحد من النفايات، وسلاسل التوريد المستدامة، والآثار الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز العدالة الاجتماعية، ما يُسهم في تزويد المشاركين بأفكار عملية تساعد على تحفيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات المُلِحَّة في مجال الاستدامة.

وقالت هدى الحوقاني، مدير مجموعة أبوظبي للاستدامة: «تسخير الذكاء الاصطناعي في ممارسات الأعمال المستدامة ليس مجرَّد فرصة، بل هو ضرورة مُلِحَّة، حيث يعزِّز هذا المنتدى فرص التعاون والحوار المشترك التي تُشكِّل خريطة طريق لصياغة مستقبل أكثر استدامة».

ويرحِّب منتدى أبوظبي لريادة الأعمال المستدامة لعام 2025، بالشركات وصنّاع القرارات والأكاديميين والمحترفين في مجال الاستدامة من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث المؤثِّر، الذي يوفِّر منصة فريدة للمشاركة في حوار هادف واستكشاف الحلول المتطورة والتقدُّم بشكل جماعي نحو مستقبل أكثر استدامة.