شفط اللغلوغ للتخلص من دهون الذقن.. ميلا الزهراني أحدث اللواتي خضعن لهذه العملية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 10:18 صباحاً - النجمة ميلا الزهراني واحدة من النجمات اللواتي خضعت منذ وقت قصير لعملية شفط اللغلوغ submental liposuction؛ حيث ظهرت في فيديو تشرح فيها تفاصيل خضوعها لهذه العملية غير الجراحية، مؤكدة أنها سهلة وفعالة جداً، وتعمل على شد منطقة الرقبة والتخلص من دهون الذقن المزدوجة واللغد.

ميلا الزهراني ليست الوحيدة بين النجمات اللواتي خضعن لعملية شفط اللغلوغ غير الجراحية؛ إذ سبق وخضعت الكثيرات منهن لها، لما لها من تأثير إيجابي على شكل الوجه والرقبة. فما هي عملية شفط اللغلوغ، ومنْ هن النجمات اللواتي خضعن لها؟ من "الخليج 365" نرصد لكِ التفاصيل كافة، فهل ترغبين في خوض التجربة؟

أسباب تراكم الدهون في منطقة الذقن والرقبة

منطقة أسفل الذقن والرقبة تُعتبر من أكثر المناطق، التي تتأثر بتغيرات الجسم والعوامل الوراثية. وثمة أربعة أسباب رئيسية تؤدي إلى ظهور اللغلوغ أو الذقن المزدوجة، وهي:

العوامل الوراثية: فبعض الأشخاص لديهم استعداد جيني لتخزين الدهون في هذه المنطقة تحديداً، حتى لو لم يكن لديهم وزن زائد. زيادة الوزن: من الطبيعي أن يرافق تراكم الدهون في الجسم، ظهورها أيضاً تحت الذقن، مما يطمس ملامح الفك، ويجعل الوجه يبدو ممتلئاً. الشيخوخة وفقدان مرونة الجلد: مع التقدم في العمر، يبدأ الجلد بفقدان مرونته، وقد يؤدي هذا إلى ترهل منطقة الرقبة وتجمع الدهون فيها. وضعية الرأس الخاطئة: الجلوس المطوّل مع انحناء الرأس للأسفل (مثل استخدام الهاتف لفترات طويلة) قد يضعف عضلات الرقبة، ويؤدي إلى ترهل الجلد مع الوقت.

يفيدك أيضاً أن تتعرفي إلى أخطاء تزيد تراكم دهون البطن تنبّهي لها سريعاً

ما هي عملية شفط اللغلوغ؟

شفط اللغلوغ تقنية تجميلية غير جراحية



شفط اللغلوغ هو إجراء تجميلي غير جراحي يهدف إلى التخلص من الدهون المتراكمة أسفل الذقن وفي منطقة الرقبة، والتي تُعرف بالذقن المزدوجة أو "اللغد". يتم هذا الإجراء باستخدام تقنيات متعددة، أبرزها تقنية الفيزر أو الليزر أو حتى الحقن المذيبة للدهون، وكلها تعمل على تفتيت الدهون وتحفيز الجلد على الانكماش، مما يمنح الوجه مظهراً أكثر نحافة وتحديداً، ويعزز من جمال الملامح بأسلوب ناعم وطبيعي.

كيف تتم هذه التقنية؟

تُجرى عملية شفط اللغلوغ عادة تحت تأثير التخدير الموضعي، ولا تستغرق سوى ساعة إلى ساعتين بحسب الحالة. يتم خلالها إدخال أداة رفيعة عبر فتحة صغيرة جداً في الجلد؛ لتفتيت الدهون وسحبها بلطف، ما يجعلها أقل تدخلاً من الجراحة التقليدية، ويُسرّع من فترة الشفاء. وفي أغلب الحالات، يمكن العودة إلى الحياة الطبيعية خلال أيام قليلة، مع ضرورة ارتداء مشد خاص لدعم الجلد وتسهيل تعافيه.

هل نتائجها سريعة؟

من أبرز ما يميز عملية شفط اللغلوغ نتائجها السريعة والملموسة؛ إذ يلاحظ معظم الأشخاص تحسناً واضحاً في تحديد الفك والرقبة خلال أسابيع قليلة من الإجراء، ما يعزز الثقة بالنفس، ويمنح الوجه مظهراً أكثر شباباً وتناسقاً.

ما رأيك أيضاً أن تتعرفي إلى أحدث التقنيات التجميلية غير الجراحية لعام 2025

نصائح بعد عملية شفط اللغلوغ

لضمان أفضل النتائج وتسريع فترة التعافي بعد هذا الإجراء، إليكِ مجموعة من النصائح التي يُوصي بها الأطباء:

ارتداء المشد الخاص: يُنصح بارتداء المشد المخصص لمنطقة الذقن والرقبة لمدّة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، فهو يساعد على تقليل التورم ودعم الجلد خلال تعافيه.

تجنّب النشاط البدني المجهد: خصوصاً في الأيام الأولى بعد العملية؛ لتفادي زيادة التورم أو الضغط على المنطقة المعالجة.

رفع الرأس أثناء النوم: يُفضّل النوم على وسادة عالية؛ لتجنّب احتباس السوائل أو تورم إضافي.

شرب الماء بكثرة: يساعد على طرد السموم من الجسم، ويُسرّع من عملية الشفاء.

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن: للحفاظ على نتائج العملية وتفادي تراكم الدهون من جديد.

الابتعاد عن التدخين: لأنه يبطئ من تجدد الخلايا، ويؤثر على مرونة الجلد.

الالتزام بتعليمات الطبيب المعالِج: خصوصاً فيما يخص الأدوية أو الكريمات الموصوفة بعد الإجراء.

نجمات خضعن لعملية شفط اللغلوغ.. آخرهن ميلا الزهراني

إلى جانب النجمة ميلا الزهراني، التي شاركت حديثاً متابعيها تجربتها مع هذه العملية، ووصفتها بـ"البسيطة والمريحة"، يُعتقد أن عدداً من النجمات العربيات والعالميات خضعن لتقنيات مماثلة، من بينهن:

نوال الزغبي التي تُعرف بملامح وجهها المشدودة والمنحوتة.

هيفاء وهبي التي لطالما ظهرت بخط فك واضح وذقن مسطح من دون أي دهون زائدة.

كيم كارداشيان التي تعتمد على التقنيات غير الجراحية؛ لنحت الوجه والتخلص من الدهون بشكل دوري للحفاظ على مظهرها المتناسق، والحفاظ على إطلالة شبابية دائمة.

هل تُناسبك هذه العملية؟

عملية شفط اللغلوغ مناسبة لكل منْ يعاني من تراكم دهون تحت الذقن، سواء بسبب عوامل وراثية، أو تغيرات الوزن، أو التقدم في السن. لكنها ليست حلاً لإنقاص الوزن، بل لإعادة رسم توازن الوجه وإبراز زواياه. لذلك، يُنصح دائماً باستشارة طبيب تجميل متخصص لتقييم الحالة واختيار التقنية الأنسب.

خيار رائج جداً

عملية شفط اللغلوغ أصبحت اليوم خياراً شائعاً ورائجاً جداً بين النساء الباحثات عن مظهر مشدود وشكل وجه أكثر تحديداً، من دون الحاجة إلى تدخل جراحي. ومع تجارب النجمات المشجعة مثل ميلا الزهراني وغيرها، قد تكون هذه التقنية حلاً مثالياً لكِ إذا كنتِ ترغبين في تعزيز ثقتك بنفسك وإبراز ملامحك بطريقة ناعمة وطبيعية. لكن دائماً، استشيري طبيبك المختص؛ لتعرفي ما إذا كانت مناسبة لكِ، ولا تنسي أن الجمال يبدأ من حب الذات والاهتمام بالنفس.

المصادر: IM Clinic و drknowling