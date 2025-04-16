مكياج وتسريحات شعر تألقت بها النجمات في مهرجان أفلام السعودية بدورات سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 أبريل 2025 10:19 صباحاً - قُبيل انطلاق مهرجان أفلام السعودية 2025 بدورته الـ11، التي تمتد من 17 إلى 23 أبريل الجاري، الذي يُعَدُّ أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي –إثراء، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة، تنصب الأنظار على أبرز رواد السينما والأفلام والفائزين ببطولة أجمل الأدوار الدرامية، إلى جانب أبرز النجمات اللواتي قدمن أدواراً تمثيلية بارزة كانت لها بصمتها في عالم السينما العربية والخليجية تحديداً.

كذلك، تتجه الأنظار إلى إطلالات النجمات الجمالية، وتحديداً أساليب المكياج وتسريحات الشعر التي لفتت الأنظار في الدورات السابقة والتي تألقن بها على السجادة الحمراء للمهرجان، مع تصاميم أنيقة وراقية كان لها بصمتها في دورات مهرجان أفلام السعودية السابقة.

في التالي، نعود بالذاكرة إلى أبرز أساليب مكياج وتسريحات شعر تألقت بها النجمات في دورات سابقة من مهرجان أفلام السعودية.

نرمين محسن بمكياج سموكي مع القبعة الضخمة على الرأس

نرمين محسن -تصوير عيسى الدبيسي

النجمة نيرمين محسن لفتت الأنظار بإطلالاتها في مهرجان أفلام السعودية 2024 التي تميزت بفستانها الأسود الطويل، الذي نسقته مع قبعة الشعر الضخمة باللون نفسه، مع تسريحة الشعر المسحوب إلى الخلف، في المقابل اختارت مكياج سموكي بتدرجات اللونين الأسود والبني مع خط أيلاينر على خط رموش الجفن العلوي للعين، إلى جانب الكحل الأسود داخل العين، وجاء أحمر الشفاه باللون البني الفاتح الغلوس.

فاطمة البنوي بمكياج أزرق مائي مع تسريحة الشعر المبلل

فاطمة البنوي -تصوير عيسى الدبيسي - خاص لـ"الخليج 365"

النجمة فاطمة البنوي تألقت في الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية، حيث أطلت بفستان أزرق باهت نسقت معه مكياجاً أزرقَ مائياً ارتكز على الظلال الزرقاء الخافتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات قليلة من الماسكرا على الرموش إلى جانب أحمر الشفاه الزهري الغلوس، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المبلل بقصة الشعر الكاريه والفرق الجانبي للغرة المصقولة.

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ميلا الزهراني بمكياج زهري ناعم مع تسريحة الشعر نصف رفعة

ميلا الزهراني - تصوير زكية البلوشي - خاص لـ"الخليج 365"

النجمة ميلا الزهراني تألقت بإطلالة أنيقة جمعت فيها البساطة والرقي في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، حيث اختارت مكياجاً زهرياً ناعماً اعتمدت فيه ظلال العيون الزهرية الخفيفة فوق الجفن العلوي للعين، وطبقات عدة من الماسكرا، وأتى مكياج البشرة بتغطية متوسطة، مع البلاش الخوخي الواضح على الخدود، وتم تطبيق أحمر الشفاه المات باللون النيود القريب إلى لون بشرتها، كذلك تألقت بتسريحة شعر ناعمة بنصف رفعة منخفضة زينتها بشريط مخملي عند عقدة الذيل، إلى جانب الفرق النصفي والغرة المسحوبة بشكل فضفاض إلى الخلف.

زارا البلوشي بصيحة أحمر الشفاه مع تسريحة الشعر المموج

زارا البلوشي -تصوير زكية البلوشي - خاص لـ"الخليج 365"

بدورها، تألقت الفنانة زارا البلوشي في مهرجان أفلام السعودية 2024 بمكياج سموكي ارتكز على دمج ظلال العيون الرمادية والسوداء فوق الجفن العلوي، وزاوية العين الخارجية، مع الرموش الطويلة والكثيفة والكحل البني داخل العين، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه الأحمر والبلاش الخوخي البارز على تفاحة الخدين، واختارت إلى جانب مكياجها تسريحة شعر مموج منسدل مع الفرق الجانبي للغرة.

في فؤاد بمكياج ناعم وتسريحة ذيل الحصان المنخفضة

في فؤاد -تصوير عيسى الدبيسي - خاص لـ"الخليج 365"

النجمة في فؤاد تألقت بإطلالة راقية مفعمة بالأنوثة في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، حيث اختارت فيها مكياجاً ناعماً، جاء مرتكزاً على ظلال العيون الخفيفة فوق كامل الجفن العلوي، مع طبقات عدة من الماسكرا، ومكياج البشرة البرونزي، أما أحمر الشفاه فتم اعتماده باللون الزهري الغلوسي، وتم تحديد الشفاه بالكونتور البني، في المقابل، تألقت بتسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الأمامية المسحوبة.

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خيرية أبو لبن بمكياج ترابي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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وتألقت النجمة خيرية أبو لبن على سجادة مهرجان أفلام السعودية بدورته التاسعة، حيث أطلت بفستان أبيض فضفاض نسقت معها مكياجاً ترابياً ناعماً اختارت فيه ظلال العيون الترابية فوق الجفن العلوي للعين مع تحديد رسمة العين بالأيلاينر والكحل الأسود داخل العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، ومكياج البشرة المخملي والمناسب على لون بشرتها السمراء وأحمر الشفاه الترابي الغلوس، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة بالفرق الجانبي للغرة.

إلهام علي بمكياج بنفسجي مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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النجمة إلهام علي أطلت في مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة بإطلالة بنفسجية داكنة نسقت معها مكياجاً بنفسجياً بنغمات بارزة ارتكز على ظلال العيون البنفسجية التي غمرت كامل جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري، كذلك اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الفرق الوسطي للغرة.

سمية رضا بمكياج هادئ مع تسريحة الشينيون

سمية رضا -تصوير عيسى الدبيسي - خاص لـ الخليج 365

النجمة سمية رضا تألقت في اختتام مهرجان أفلام السعودية بدورته العاشرة بإطلالة كلاسيكية راقية، اعتمدت فيها مكياجاً هادئاً ارتكز على الأيلاينر الرفيع على منبت الجفون العلوية مع طبقات كثيفة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فأتى مخملياً باللون البني الغامق، كما تم اعتماد تغطية متوسطة للبشرة، ومنحها البلاشر البرونزي توهجاً جذاباً، في المقابل، اختارت تسريحة الشينيون العالية مع الغرة الجانبية العالية.