كأس إيطاليا: ميلان يكرّس عقدته لإنتر هذا الموسم ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : قاد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش فريقه ميلان لإنهاء حلم جاره اللدود ومضيفه انتر ميلان بتحقيق الثلاثية بعد أن أطاح به من الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه عليه إيابا 3 0، بعد أن تعادلا ذهابا 1 1.

وسجل يوفيتش الهدفين الأولين للنادي اللومباردي في الدقيقتين 36 و50 قبل أن يضيف الهولندي تيجاني رايندرز الثالث (85)، مانحَين فريقهما بطاقة العبور الى النهائي لمواجهة الفائز بين بولونيا وإمبولي الخميس (انتهت مباراة الذهاب بفوز بولونيا 3 0).

ويبحث ميلان الذي يحتل المركز التاسع الكارثي في الدوري المحلي، عن لقبه السادس في المسابقة والأول منذ عام 2003 فيما توقفت مغامرة انتر في سعيه للفوز باللقب للمرة العاشرة، حيث لا يزال يوفنتوس الفريق الافضل من خلال فوزه باللقب 15 مرة (رقم قياسي).

وفشل إنتر في الفوز على جاره في المواجهة الخامسة بين الفريقين هذا الموسم، حيث خسر على أرضه 1 2 في 22 أيلول/سبتمبر الماضي في المرحلة الخامسة من الدوري، ثم 2 3 في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر المحلية بعدما تقدم 2 0 في ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض في 6 كانون الثاني/يناير الماضي، وكان في طريقه إلى الفوز في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري في الثاني من شباط/فبراير الماضي قبل أن تستقبل شباكه هدف التعادل (1 1) في الوقت بدل الضائع، وتعادل 1 1 في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس مطلع الشهر الحالي.

وجاء ديربي ميلانو بعد ثلاثة أيام من خسارة إنتر أمام مضيفه بولونيا 0 1 والتي أنعشت آمال مطارده المباشر نابولي بعدما تساويا بالنقاط في الصدارة.

واستهل انتر اللقاء بأفضلية نسبية، فدنت له الفرصة الاولى في اللقاء عندما توغل ماتيو دارميان داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجانب المرمى (5).

وحصل "نيراتسوري" على الفرصة الاخطر له في اللقاء اثر ركلة حرة وصلت الى نيكولو باريلا الذي عكسها الى فيديريكو ديماركو فسدد الاخير كرة متقنة ارتدت من العارضة (23).

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الا ان تسديدة هدافه الارجنتيني لاوتارو مارتينيس مرت بعيدة عن المرمى (33).

ووجه روسونيري ضربة قاسية لانتر بخلاف مجريات اللقاء عندما انتزع التقدم اثر لعبة جماعية مشتركة قبل أن يحول الإسباني أليكس خيمينيس كرة عرضية متقنة عكسها يوفيتش برأسه داخل الشباك (36).

وعزز ميلان تقدمه مطلع الشوط الثاني بعد ركلة ركنية وصلت بعد بلبلة الى يوفيتش الذي تابعها في الشباك مسجلا هدفه الثاني من تسديدته الثانية فقط على المرمى (49).

وحاول انتر تقليص النتيجة اثر ركلة ركنية تابعها الهولندي ستيفان دي فريج برأسه لكن الحارس الفرنسي مايك مينيان كان في المكان المناسب للتصدي لها (68).