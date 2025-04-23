منظمة الصحة العالمية تحذر من مخاطر الحمل المبكر.. وفيات وإجهاض وتشوه

القاهرة - سمر حسين - صحة

أصدرت منظمة الصحة العالمية، إرشادات جديدة تهدف إلى الحد من الحمل المبكر ومضاعفاته الصحية، في محاولة لمعالجة أحد الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عامًا، خاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وركزت الإرشادات، على ضرورة منع الحمل غير المقصود بين المراهقات، وتدعو إلى إنهاء زواج الأطفال، وتوسيع فرص تعليم الفتيات، وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وهي عوامل تُعتبر أساسية في الحد من هذه الظاهرة.

وقالت الدكتورة باسكال ألوتي، مديرة الصحة الإنجابية والبحوث في المنظمة: «الحمل المبكر يمكن أن يؤدي إلى آثار جسدية ونفسية خطيرة، وغالبًا ما يكون نتيجة للفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدّ من قدرة الفتيات على التحكم في حياتهن».

وأضافت أن الحل يكمن في تهيئة بيئة داعمة تُمكّن الفتيات من الاستمرار في التعليم، والحصول على خدمات صحية تحترم حقوقهن، وتمنحهن خيارات حقيقية بشأن مستقبلهن.

تأثير الزواج المبكر على صحة الفتيات

وأوضح موقع «يونيسف» ووزارة الصحة والسكان المصرية، أن للزواج المبكر آثارًا سلبية متعددة على صحة الفتيات، ومن أبرز هذه الآثار:

ترتفع معدلات الإجهاض والوفيات بين الأمهات الشابات، خاصة من تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا، حيث تسجل الإحصائيات الصادرة عن يونيسف لعام 2009 نحو 70 ألف حالة وفاة سنويًا بين الأمهات ضمن هذه الفئة العمرية.

تزداد احتمالية وفاة المولود بنسبة تصل إلى 60% عندما تكون الأم دون سن 18 عامًا.

الأطفال الذين يولدون لأمهات تقل أعمارهن عن 18 عامًا يكونون أكثر عرضة لانخفاض الوزن عند الولادة، إضافة إلى مشكلات في التغذية، وتأخر في النمو الجسدي والإدراكي.

الفتيات المتزوجات في سن مبكرة يكن أكثر تعرضًا للعنف الجسدي والاستغلال مقارنة بمن تزوجن في عمر أكبر.

وفقًا لدراسة صادرة عن المجلس القومي للسكان في مايو 2017، فإن الفتيات اللواتي تزوجن في سن صغيرة أقل رضا عن حياتهن الزوجية، كما يعانين من صعوبات في التواصل مع أزواجهن حول الأمور الأسرية، مما يؤثر سلبًا على علاقتهن الزوجية.

كما تشير الدراسات إلى أن الفتيات المتزوجات مبكرًا ينجبن عددًا أكبر من الأطفال، ويواجهن حالات إجهاض متكررة، ويقل استخدامهن لوسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل.

تحذيرات المنظمة العالمية.. حمل غير مقصود وأجيال من الفقر

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 21 مليون فتاة مراهقة يحملن كل عام في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، نصفهن تقريبًا حالات حمل غير مقصود، ويؤثر الحمل المبكر على فرص التعليم والعمل والتواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى دوائر فقر متوارثة يصعب كسرها.

وإضافةً إلى الآثار الاجتماعية، فإن الحمل المبكر يعرّض الفتيات لمخاطر صحية متعددة مثل العدوى، والولادات المبكرة، ومضاعفات الإجهاض غير الآمن، في ظل ضعف القدرة على الوصول إلى رعاية آمنة.

ارتباط وثيق بزواج الأطفال

وترتبط أغلب حالات الحمل بين المراهقات بزواج الأطفال، حيث تُسجل 9 من كل 10 ولادات لمراهقات بين فتيات تزوجن قبل سن الثامنة عشرة، ويدعو الدليل الجديد إلى تشريعات واضحة تمنع الزواج المبكر، إلى جانب برامج مجتمعية وتعليمية تحفّز الفتيات على مواصلة الدراسة.

وقدّرت المنظمة أن إتمام الفتيات لتعليمهن الثانوي يمكن أن يساهم في تقليص حالات زواج الأطفال بنسبة تصل إلى الثلثين، كما أوصى التقرير بتوفير حوافز مادية ومنح دراسية لدعم الفتيات الأكثر عرضة لخطر ترك التعليم.

تحسين جودة الخدمات الصحية

شددت منظمة الصحة العالمية على ضرورة ضمان وصول المراهقين إلى خدمات صحية ملائمة وآمنة تراعي خصوصيتهم، بما في ذلك خيارات منع الحمل. وفي بعض الدول، يُشترط وجود ولي أمر أو شخص بالغ لتلقي هذه الخدمات، مما يعيق استخدامها.

واختتمت الدكتورة شيري باستيان، عالمة الصحة الإنجابية للمراهقين بالمنظمة، بالقول:«الزواج المبكر يسرق من الفتيات طفولتهن، والتعليم هو مفتاح التغيير الحقيقي لمستقبلهن تقدم ملموس... ولكن غير كاف ورغم تحقيق بعض التقدم، لا تزال التفاوتات قائمة، ففي عام 2021، كانت فتاة واحدة من كل 25 فتاة قد أنجبت قبل سن العشرين، مقارنة بواحدة من كل 15 قبل عقدين، إلا أن بعض البلدان ما زالت تُسجل معدلات ولادة تصل إلى واحدة من كل 10 فتيات مراهقات سنويًا».