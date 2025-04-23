شكرا لقرائتكم خبر عن جزء من يومك وانت مش واخد بالك.. 7 عادات لا تتوقعها تضر بصحة قلبك والان مع تفاصيل الخبر

يعمل قلبك بلا كلل طوال اليوم، إذ ينبض أكثر من 100,000 مرة خلال 24 ساعة للحفاظ على حيوية كل خلية من خلايا جسمك، ويواجه القلب مجموعة من التحديات التي تُصعّب عليه العمل على النحو الأمثل، بعض هذه التحديات ناجمة عن أنشطتنا اليومية، فبدلاً من مساعدته على العمل بشكل أفضل، نقوم أحيانًا، دون قصد، بأمور قد تُعيق عمل القلب، وذلك وفقا لموقع thehealthsite.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، لا تزال أمراض القلب السبب الرئيسي للوفاة عالميًا. وبينما تكون بعض عوامل الخطر خارجة عن سيطرتك، ينبع الكثير منها من خيارات نمط الحياة اليومية. في هذه المقالة، سنشارك أبرز 7 عادات يومية تُلحق ضررًا خفيًا بصحة قلوبنا.

7 عادات يومية تضر بصحة قلبك سراً

الجلوس لساعات طويلة

من أسوأ العادات التي اكتسبناها خلال فترة جائحة كورونا هى العمل من المنزل. ولكن كم منا أدرك أن الجلوس لساعات طويلة قد يكون له آثار سلبية على صحتنا؟ أظهرت الدراسات أن قضاء ساعات جالسًا في مكان واحد يضر بصحة القلب. حتى مع ممارسة الرياضة بانتظام، فإن الجلوس لفترات طويلة معظم اليوم قد يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وتراكم الكوليسترول، والنوبات القلبية.

قلة النوم

مشاهدة الأفلام في وقت متأخر من الليل، وتصفح مقاطع الفيديو على انستجرام ويوتيوب، وغيرها من الأنشطة الليلية، قد تُحرمنا من النوم. ولكن عدم اتباع روتين نوم صحي قد يؤثر على صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم المريح قد يزيد، دون وعي، من خطر الإصابة بأمراض القلب. يؤدي الحرمان من النوم إلى ارتفاع مستويات التوتر، وضعف التحكم في ضغط الدم، وزيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تخطي وجبة الإفطار

قد تعتقد أن تخطي وجبة الإفطار يوفر الوقت أو السعرات الحرارية، لكن قد يؤدي إلى نتائج عكسية. فتجاوز الوجبة الأولى من اليوم قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام لاحقًا، وضعف التحكم في سكر الدم، وارتفاع ضغط الدم، وكلها عوامل تُرهق القلب مع مرور الوقت.

الإفراط في استهلاك الملح

من العادات اليومية الأخرى التي قد تُسبب آثارًا جانبية خطيرة على صحة القلب الإفراط في إضافة الملح إلى الأطباق. فقد أظهرت الدراسات أن الإفراط في إضافة الملح إلى الأطباق قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الصوديوم في الدم ، مما يرفع ضغط الدم بشكل غير مباشر، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تجاهل التوتر والصحة العقلية

يمكن أن يكون للتوتر المزمن والقلق، وحتى الاكتئاب غير المعالج، تأثيرٌ بالغ على صحة القلب. يُحفّز التوتر إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، مما قد يزيد من معدل ضربات القلب ويرفع ضغط الدم ويتلف الشرايين مع مرور الوقت.

الكثير من الوقت أمام الشاشة

سواءً كان ذلك للعمل أو للترفيه أو لوسائل التواصل الاجتماعي، فإن الإفراط في استخدام الشاشات غالبًا ما يؤدي إلى قلة النشاط البدني وقلة النوم وزيادة التوتر. كما يرتبط أيضًا بتناول الوجبات الخفيفة دون وعي، وزيادة الوزن، وارتفاع مستويات الكوليسترول، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

استهلاك الكثير من السكر

نعم، من العادات اليومية الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب الإفراط في تناول السكر. فالإفراط في تناول السكر لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن، بل يُسبب ضغطًا إضافيًا على القلب أيضًا. وقد أظهرت الدراسات أن الإفراط في تناول السكر يُسهم في زيادة الوزن، ومقاومة الأنسولين، والالتهابات، وارتفاع مستويات الدهون غير الصحية، وكلها عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وحث التقرير علي القيام بتغييرات بسيطة، مثل زيادة الحركة، وتحسين النوم، وتقليل التوتر، وتناول طعام صحي، تُسهم بشكل كبير في تقوية قلبك وتحسين جودة حياتك.

